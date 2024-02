Los medicamentos se encarecieron 112% en tres meses y se desplomaron las ventas

La entidad informó que en 2023 los medicamentos incrementaron sus precios un 319%, en particular por los fuertes aumentos verificados en los dos últimos meses del año. Al mismo tiempo, el INDEC midió una inflación del 211%, mientras en Neuquén la Dirección de Estadísticas y Censos calculó una suba del 208% del IPC.

Los precios de los medicamentos estuvieron medianamente contenidos hasta fines de septiembre, cuando regía un acuerdo con el gobierno anterior, explicó Ceprofar.

recetas famarcias medicamentos

Los aumentos fuertes y sostenidos de los precios fueron acompañados por una contracción en las compras, señaló la entidad empresaria. El Colegio Farmacéutico de Neuquén estimó que las ventas se resintieron en torno al siete por ciento.

A nivel nacional la situación fue peor. "Las mediciones de enero muestran una preocupante caída en las ventas de medicamentos. Comparado enero-2024 con enero-2023 la caída en las ventas fue del 18,2%. Las ventas de medicamentos recetados cayeron 16%", esclareció Ceprofar. "Los datos son preocupantes", consideró la entidad.

El informe de los farmacéuticos preció que comparadas las ventas de diciembre de 2023 con las de diciembre de 2022 la contracción es del 16,6%. Mientras que en la comparación de las ventas de octubre del año pasado con enero de 2024 se registró una merma del 26%.

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Neuquén, Viviana Quesada, dijo esta semana en declaraciones radiales que "no hay consumo, ha caído mucho" y lamentó que "se trata de pacientes que no inician los tratamientos o suspenden los que están en marcha porque no les alcanza para pagarlos".

La paritaria de las farmacias

La mesa salarial del sector farmacéutico se acomodó a la inestabilidad inflacionaria con reuniones cada tres meses para actualizar los ingresos de los trabajadores. En la última mesa se discutió una compensación de las pérdidas del poder adquisitivo desde el acuerdo anterior y la recomposición en línea con la inflación estimada para el primer trimestre.

Finalmente, los trabajadores de farmacia acordaron con la patronal un aumento del 83% con vigencia hasta marzo, en abril está prevista una nueva negociación. Héctor Cuevas, titular del gremio farmacéutico en Neuquén y miembro paritario por la federación nacional del sector, consideró que el esquema del sector con negociaciones cada tres meses resultó útil para confrontar con la inflación descontrolada.

hector tito cuevas.jpg Héctor Tito Cuevas, secretario general del sindicato farmacéutico en Neuquén.

Cuevas contó a LM Neuquén que los trabajadores son testigos de una fuerte caída de las ventas en las farmacias. Dijo que una de las novedades que más les llamó la atención a los trabajadores es que los jubilados dejaron de comprar los medicamentos que llevaban junto con la receta del médico. La crisis no afectó los puestos de trabajo todavía, aseguró el sindicalista.