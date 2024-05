Los municipales de Plottier tienen ART después de 12 años

La Municipalidad no contaba con ese seguro. Por eso, si algún empleado tenía un accidente de trabajo debía hacerse cargo hasta del taxi para ir al médico.

El Intendente Luis Bertolini realizó la firma del contrato de trabajo con la compañía Horizonte Seguros ART y, de esta forma, se le brindará cobertura a todos los empleados municipales. En la presentación de este convenio, el mandatario destacó que hace años que no se contaba con el beneficio y que el mismo abarcará a todas las áreas.

Bertolini explicó a LMNeuquén que esta acción es "muy importante porque realmente le da una seguridad al personal municipal que antes no tenía". La cobertura de la ART ya está vigente desde el lunes.

Los empleados de la Municipalidad de Plottier cuenta con ART. Los empleados de la Municipalidad de Plottier cuentan con ART. Foto: gentileza.

"Esto es además el cumplimiento de una decisión del Ejecutivo Municipal y en particular mía, de cumplir con esta obligatoriedad que que está requerida por una ley. Además, yo lo había firmado en un convenio con el Gobierno provincial, en los convenios que firmamos por los fondos coparticipables. También hay ciertas ciertos puntos que los estados municipales tienen que cumplir y uno de ellos es contratar una ART para el personal", explicó.

El intendente contó que durante más de una década la Municipalidad estaba "autoasegurada" y se hacía cargo de cualquier eventualidad frente a un accidente de trabajo, pero comentó que en la práctica no era lo más rápido y efectivo.

art plottier.jpg Después de más de una década, los empleados de la municipalidad de Plottier tendrán ART.

"Hace muchos años que no había una contratación de ART. Esta decisión tan importante va a permitir que los empleados municipales tengan esta cobertura que no estábamos cumpliendo, o que estábamos cumpliendo en una manera que no era efectiva. Nos implicaba a nosotros estar corriendo un taxi para llevar a un empleado cuando se accidentaba, era una situación muy mal resuelta", manifestó Bertolini.

La Municipalidad de Plottier cuenta entre la planta permanente y la política cerca de 1200 empleados y según confirmó Bertolini brindarles a todos ellos la cobertura de la ART les va a significar "una inversión del orden de los 16 millones de pesos mensuales".

"Esto era un objetivo mío de campaña y ni bien pude equilibrar las cuentas municipales comenzamos a pedir cotizaciones para finalmente a partir del lunes pasado poder jerarquizar a los empleados municipales con esta cobertura", concluyó.

Los empleados de la Municipalidad de Plottier cuentan con ART. Foto: gentileza. Luis Bertolini, intendente de Plottier.

Trabajadores

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Empleados Municipales de Plottier (SEMP), Carlos Ponce, contó que este acuerdo, para el gremio, significó "cumplir un punto más del acta salarial que se firmó a principio de año". "El planteo de la contratación de la ART estaba plasmada en ese acta, para nosotros es sumamente importante ya que es un objetivo que teníamos desde hace mucho tiempo como sindicato, que es que se pueda cumplir con la ley", describió.

El dirigente y también concejal explicó que ahora se van a tener que normalizar los legajos de cada uno de los agentes, donde se deberá actualizar los itinerarios para que pueda contar desde que salió de su casa hacia al trabajo hasta que vuelve.

"Generar que haya una aseguradora de riesgo implica también que todos los sectores de trabajo estén en condiciones y cuenten con los elementos de seguridad correspondientes y por eso también lo vemos como algo positivo", afirmó el dirigente.