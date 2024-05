Un grupo para encontrar y comparar precios y ofertas del Alto Valle

Detrás del grupo está la mano creadora de una mujer de Cipolletti, muy sensible a la difícil situación que están atravesando miles de familias que no llegan a fin de mes y necesitan hacer rendir sus ingresos, con precios insuperables en distintos comercios de la zona . Es el clásico "boca a boca" que funciona muy bien en la calle, pero replicado en un grupo de Whatsapp donde interactúan más de 700 personas; y se siguen sumando cada día.

ofertas precios grupo El kilo de azúcar, a menos de 1000 pesos la unidad.

Administra 14 grupos con información útil

En diálogo con LMNeuquén, agregó que administra 14 grupos, todos con el objetivo de brindar una mano. "Son herramientas para que la gente pueda economizar. Está el grupo de compra venta, el de servicios, empleo, vehículos nuevos y usados, locales gastronómicos, lugares de salud, para comunicarse y pedir turnos, algo para los chicos, deportes, el grupo de mascotas que amo y alquileres por un hogar digno para todos (entre otros). Siempre me gustó ayudar.. antes lo hacía elaborando, todo sin TACC", contó.

En pandemia de Covid-19, Evelina tuvo que cerrar Amanecer, la única casa de comidas de su tipo en la región, que pensaba en los celíacos bajo la consigna "un nuevo despertar en tu ser", sobre la calle Mengelle 1948, en Cipolletti.

precios grupo Alto Valle La creadora del grupo Comparando Precios y Ofertas en el Alto Valle y alrededores.

Su pasado en un comercio único

Con mucha tristeza y dolor, en mayo de 2020 se despidió de sus clientes y seguidores en Facebook y vendió su mobiliario, después de nueve años de trabajo. Era su fuente de ingresos, y por razones de salud ya no pudo volver a encontrar otro empleo. Es que padece una rara enfermedad neurológica -opsclono mioclono- que no le permite caminar. "Pasó de repente y fue un cambio drástico...un nuevo despertar", confesó. Sin embargo, desde su cama teje una red de contactos muy grande que fortalece y ofrece soluciones.

"Mi único contacto con el exterior es mediante los grupos que a veces también me angustian, me estresan o me llenan de impotencia... No es fácil para mí. Actualmente no puedo trabajar, ni hablar. Me manejo escribiendo, y en cama...me cuesta. Pero trato de ayudar desde acá. Ayudar es mi propósito. Por eso hago esto, hasta donde puedo. Quisiera hacer más...", expresó.

productos ofertas grupo Más ofertas. Lo que sale el kilo de queso cremoso en una conocida cadena de supermercados de la región.

Aparte del grupo recién creado para encontrar precios insuperables, hay otros que responden a otras necesidades como encontrar un alquiler que no deje afuera del mercado a las personas que tienen niños o mascotas. "Los grupos de alquileres y búsqueda de empleo son muy importantes. La situación está muy complicada, preocupante y angustiante. Casi no hay casas para personas con niños y mascotas. Las tienen para alojamiento. Y hay mucha gente sin trabajo", comentó.

En el grupo Comparando precios se aclara que no se pueden realizar ventas de productos y servicios. Solo es posible compartir productos, precios, lugar y localidad. "Para que el $$$ rinda más", concluyó Evelina.

precios grupo alto valle En el grupo no se pueden realizar ventas de productos ni servicios.

"Esto es un servicio que yo doy sin costo alguno. La vedad no sé ni cómo lo hice.. pero cuando uno tiene un propósito parece que algo te guía para que lo logres... señales". Así compartió un número de contacto para aquellas personas que quieran sumarse a los grupos de chat que creó.