Los "radicales con peluca" se hacen lugar en La Libertad Avanza: ¿Qué pasa en Neuquén?

El año electoral ya está en curso y, sin PASO, La Libertad Avanza buscará unir filas detrás de candidatos únicos en las provincias para ganar escaños. Actualmente, con pocas bancas, logró generar acuerdos como -por ejemplo- con los diputados radicales.

Los díscolos de la UCR plantean que su objetivo es "pensando en la necesidad de la Argentina, para salir del atraso de 40 años". "El rumbo es este, el de la estabilidad fiscal. Darle a la maquinita no va más y nos trajo a un país con cada vez más pobres", explicó Martín Arjol a este medio.

"Vamos a seguir acompañando al Gobierno independientemente de cuál sea el acuerdo político que venga. Creo que la sociedad necesita que esto no sea una brisa de verano y ahí está nuestra responsabilidad de poder lograr una alternativa superadora y, sobre todo, permanente en este proyecto de transformación que lleva la Argentina", amplió el misionero.

Sobre las agresiones que propinó (mayormente en campaña) el actual presidente de la Nación al partido y sus líderes históricos, el neuquino Pablo Cervi manifestó: "Creo que son momentos y era difícil la construcción". Por la tangente, continuó: "Si vemos en perspectiva, este presidente ha logrado cambios que no se creían posibles en la Argentina. Además, ponderó la posición de su sector de la UCR y aseguró que sostuvieron al presidente cuando había que hacerlo. Arjol agregó que, en su visión, el jefe de Estado se refería mayormente al radicalismo porteño con esas apreciaciones.

"Costó mucho llegar a esto y hoy se empieza a plantear de otra manera la discusión y el diálogo político", analizó. En la misma línea, contó que mantuvieron dos extensas reuniones con Javier Milei y calificó: "Tiene una visión de estadista y dice que hay que consolidar un espacio que gobierne los próximos 15 o 20 años para que el esfuerzo no caiga en saco roto".

Mariano Campero, a su turno, dejó clara la postura desde el antagonismo y posicionó al sector como "enfrentados totalmente con Martín Lousteau", también de frondosa cabellera. "La única vez que tuvo la lapicera casi destruye al sector productivo de la argentina con la Ley 125", espetó. Por otro lado, consideró "clave" el acompañamiento al proceso económico que lidera Milei. "En Argentina se le baja el precio al daño que le hizo la inflación a la vida cotidiana de los argentinos", detalló.

"Frente a un Congreso destituyente, nosotros, los cinco radicales que la prensa nacional nos apodó pelucas, pusimos lo que hay que poner para bancar el equilibrio fiscal y la necesidad de ordenar lo que nos dejó el kirchnerismo", remarcó Campero, al tiempo que evaluó que ahora, su desafío es "buscar una identidad donde pensamos lo mismo sobre lo que necesita la Argentina".

En relación con la posición que mantuvieron en torno al debate por la estafa cripto, en que decidieron votar en contra de la creación de una comisión investigadora, Cervi respondió que no acompañaron el proyecto porque tenía "ánimo destituyente" y justificó que la investigación está "encaminada por la justicia y que "el mismo presidente se puso a disposición".

"No dudo que el presidente tenía causas nobles al hacer esto y lo que buscaba era obtener financiamiento para los emprendedores. Creo que la presión que se puede tener a ese nivel puede llevar a que no tenga las barreras tan altas", agregó sobre el tema.

El armado en Neuquén para el 2025 y la crítica a los radicales con Rolo

Sobre como se posicionará el partido para las elecciones legislativas de este año, el excandidato a gobernador y actual diputado nacional, Pablo Cervi, explicó que dentro del espacio se está dando la discusión sobre "hacia dónde ir". En ese punto, criticó a aquellos que acompañan al gobernador y aseguró que "muchos están arrepentidos".

"Hay dirigentes que han ido con Figueroa y tienen la necesidad de sostenerse en ese espacio para mantener los cargos, pero creo que una gran mayoría está viendo la tendencia de nuestro electorado a la hora de tomar una decisión". lanzó el radical. "Tenemos que entender donde está nuestro electorado, lo que planteamos es que tenemos que fortalecer estos cambios y consolidar el proceso virtuoso que se está dando en nuestro país. Mi planteo es que el radicalismo debería estar ahí para fortalecer este proceso", agregó.

Encabezado por Nadia Márquez en Neuquén y por Lorena Villaverde en Río Negro, trabajan en "una confluencia de aquellos que pensamos similar o que creemos que este es el camino". "La idea es que el Gobierno pueda consolidar el proceso de cambio y proyectarlo a mediano y largo plazo para que el país salga adelante", explicó.

-¿No puede ser por una cuestión ideológica de construcción política que haya radicales con el "rolismo"?

"Yo creo que no, porque uno habla en off y están arrepentidos, ven que no tienen lugar. No tienen margen, ni lo que les habían prometido de acceder a candidaturas nacionales a futuro o poder tener candidaturas en algunos lugares. Los han hecho firmar un acta donde aceptan que el gobernador va a definir los candidatos y el resto tiene que aceptarlo. Por eso creo que es más por una cuestión de mantener los cargos, la vieja política de ser 'carguista', creo que va más por ese lado que por convicción", aseguró.