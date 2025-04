Los socios de la cooperativa 127 hectáreas accederán a lotes en los nuevos distritos de la Muni de Neuquén

Los beneficiarios esperaban casas en la meseta, pero en lotes que no estaban dentro del ejido municipal y no se podían urbanizar. La cooperativa hizo un acuerdo con la Municipalidad para resolver el conflicto.

"No obstante eso, seguimos trabajando con el Concejo Deliberante y la Legislatura para que nuestras tierras pasen al ejido de la ciudad y se empiecen a urbanizar. Seguimos trabajando en en lugar, se hizo el impacto ambiental", detalló Salas sobre el conflicto que comenzó este verano, cuando se supo que las viviendas sociales que iba a desarrollar la cooperativa no tenían posibilidad de acceder a servicios básicos, ya que estaban fuera de los límites de la ciudad.

Jorge Salas 03 .jpg

Aunque Salas aclaró que trabajan en otros sectores de la ciudad para ofrecer soluciones habitacionales, reconoció que el problema más urgente es el de los socios que esperaban por sus viviendas en la meseta. Afirmó que antes de fin de año, algunos beneficiarios ya tendrán su lote en los nuevos barrios municipales.

"Vamos a tener una reunión con los socios la semana que viene para explicar cuál es el método que vamos a usar y empezar a mandar los expedientes a la Municipalidad. Antes de este año muchos años van a ingresar ahí", aseguró sobre los avances que esperan para los beneficiarios.

Pese a que los socios que iban a vivir en la meseta serán reubicados a los barrios municipales, el referente de la cooperativa aclaró que van a seguir trabajando en las tierras cuestionadas, ya que el convenio que les otorgó la posesión indica que no se les pueda dar ningún otro uso que no sea el de viviendas sociales. "Son muy buenas noticias porque tuvimos reuniones permanentes para resolverle el problema a la gente que es lo que nos interesa", expresó.

Otras viviendas de la cooperativa 127 hectáreas

Además de la situación en la meseta, que ocasionó este conflicto, la cooperativa trabaja en otra zona conocida como La Sirena unificada. "Las casas están construidas, vamos a tener una reunión con gente de gobierno y poderlas terminar en algunos casos que tienen el 80 o 90% de avance de obra, terminarlas y poderlas entregar. Y seguir avanzando con el programa de las 192", detalló Salas.

Según explicó, el próximo martes van a reunirse con autoridades de Instituto Provincial de la Vivienda (IPVU) y ese mismo día, por la tarde, comenzarán a convocar a los socios que esperaban por sus casas en la meseta, ya que son los que afrontan la situación más urgente.

Viviendas 127 hectareas

"La solución no va a ser solo para los que esperan su vivienda sino los que esperan un lote", dijo Salas y agregó: "Tenemos 98 viviendas en construcción, 24 plateas que estamos trabajando en lo que se va a charlar el día martes para ver si se avanza en construcción o sólo se entrega la platea".

"Al resolverse el tema de La Sirena unificada se puede resolver el gas, porque el sector tiene agua, luz y cloacas y no podemos terminar el gas porque se tienen que entregar las manzanas para hacer la solicitud al Enargas que nos tiene que dar el permiso para que intervenga Camuzzi. Es una obra chiquita que lleva sólo 15 días pero queremos llegar antes de ese invierno", detalló el referente de la cooperativa.

La denuncia de estafa

Tras la denuncia por una presunta estafa multimillonaria por parte de la cooperativa 127 hectáreas, su principal referente, Jorge Salas, renunció a su cargo como director de Hábitat y Urbanismo de la provincia. Aseguró que no le solicitaron la dimisión y acusó al ex diputado provincial Mariano Mansilla de haber iniciado una campaña de desprestigio político en su contra.

Jorge Salas 01 .jpg

"Sí es cierto que hay atrasos y demoras, pero siempre vamos a dar la cara", había dicho en ese entonces. "Se han hablado barbaridades como que no me encontraron y no doy la cara. Jamás hubo maltrato y al que le tenga que decir que no porque no tengo lugar, se lo vamos a decir", había aclarado.

Tras el acuerdo con la Municipalidad de esta semana, Salas expresó: "Dejamos que la Justicia haga su trabajo, estamos tranquilos de lo que estamos haciendo, siempre lo hemos hecho bien".