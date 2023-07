Los taxistas reclaman mayor seguridad y formarán una mesa de trabajo

Pese a la gravedad de la situación, la taxista destacó la rapidez con la que se llevó adelante la investigación que permitió dar con los atacantes del colega. “Diego pudo contarla, pero esto podría haber sido una tragedia. Hay muchas cosas a mejorar para brindarnos realmente seguridad”, observó indignada.

taxis- Hospital Castro Rendon- protesta (5).jpg taxista baleado Claudio Espinoza

Cámaras de seguridad, gratis en cada taxi

Luego de conocerse el último hecho de inseguridad sufrido por el taxista Diego Rojas, el subsecretario de Transporte municipal anunció que la instalación de las cámaras de seguridad será gratis para los trabajadores y los costos serán absorbidos por la Municipalidad de Neuquén. “Nosotros nos enteramos hoy y la verdad es que es un peso menos, porque tenemos que costear equipos muy caros si no”, observó Mirta.

No obstante, indicó que hasta el momento no creían que fueran a ayudar a la seguridad, por lo que muchos colegas habían decidido no instalarlas. "No previenen el robo, pero al menos van a servir para que el día de mañana se conozcan las caras de quienes nos atacan, en caso de que no la podamos contar”, aseguró.

En cambio, Espinosa indicó para la Municipalidad es una cuestión de “seguridad de Estado”, la instalación de las cámaras de seguridad. “Queremos destacar el rápido accionar de la Policía que logró dar con las personas que atacaron a Rojas, pero necesitamos reforzar los canales de seguridad para los taxistas y consideramos que las cámaras servirán para ello”, indicó el funcionario municipal.