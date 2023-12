Los tildaron de "parásitos" y quieren convertir el graffiti en arte participativo

"No quisimos dejarlo pasar y por eso lo denunciamos en la comisaría y también públicamente, es un hecho que había que repudiar y que no vuelva a pasar en la democracia", afirmó Nogueira y aclaró que no esperaban que ubicaran a los responsables pero sí dejar asentado el hecho vandálico. "Una semana después, y para nuestro regocijo, nos sorprendimos al ver que alguien había tapado la frase con una bandera argentina", indicó.

mural.JPG

En cuestión de horas, supieron que los propios vecinos del barrio se habían ocupado de tapar la frase con dos franjas de pintura celeste, en una señal de apoyo al local político, que suele tener una activa vida comunitaria. "Funciona una cooperativa de construcción y otra de panificados, también hay reuniones de mujeres, capacitaciones laborales de electricidad, no solo nuestras reuniones", expresó.

Un mural participativo

Ahora buscan hacer una tercera intervención sobre el paredón: este miércoles a las 17 convocaron a una actividad barrial para que los propios vecinos sean parte de un mural comunitario. "No tenemos definido el dibujo, pero sí va a tratar sobre las temáticas en las que trabajamos, que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, los derechos humanos, las mujeres y la protección de los recursos de Neuquén", detalló Nogueira.

El evento contará con música en vivo y la participación de la artista reconocida por sus murales, Miss Ojos. Así, buscan generar un espacio de reflexión para transformar los mensajes de odio en tolerancia democrática y valor artístico para la ciudad.

Santiago-Nogeuira-Libres-del-Sur-página-6.jpg Sebatián Fariña Petersen

"Esperamos que haya sido algo propio de la campaña y que no vuelva a repetirse", dijo sobre el triunfo de Javier Milei y las expresiones intolerantes de algunos de sus seguidores. "La Argentina necesita más encuentro, necesita desandar las formas violentas de expresar las diferencias", aseguró.

Si bien las expresiones más violentas parecían haber copado el mundo digital, en Neuquén Futura nunca recibieron amenazas o mensajes de "haters" en redes sociales. Sin embargo, las pintadas muchas veces suelen viralizarse por medio de fotos que se comparten en las plataformas.

El evento busca convertir un mensaje de odio en uno de esperanza y participación comunitaria. Aunque se organizó una actividad pequeña y sin referentes políticos, Nogueira aclaró que desde el Frente Neuquinizate se comunicaron con un mensaje de solidaridad después del ataque y que siguen trabajando junto a ellos para el desarrollo de Neuquén.