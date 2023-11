Miss Ojos, la artista que pinta las garitas del COLE en Neuquén

Pabla Arias , más conocida por su seudónimo Miss Ojos, es una artista plástica y realizadora audiovisual de la ciudad de Neuquén que no para de pintar. A veces lo hace sola, pero muchas otras en forma colectiva junto a otros y otras artistas que ella misma convoca. A fines de marzo decidió comenzar a intervenir las garitas de colectivos de la ciudad y hasta el momento lleva más de 35 pintadas en esos lugares donde los usuarios del transporte público de pasajeros esperan la unidad que los lleve a su trabajo, a su casa o a su destino. Ahora, mientras esperan la llegada del colectivo, pueden disfrutar del arte de Miss Ojos traducido en ositos, los personajes que salió de los pinceles de esta artista nacida en Cutral Co en 1984, pero que vive en Neuquén desde los 5 años. Los Ositos se convirtieron en poco tiempo en personajes urbanos.

En cuanto a la elección de los personajes para intervenir las garitas, Pabla comentó que la idea de los ositos comenzó el 26 de marzo cuando pintó la garita de la calle Alderete al 900. “Además de las garitas comencé a pintar los ositos en las placas de madera que ponen en las obras en construcción o las que colocan cuando están reparando alguna calle”, señaló la artista. “Creo que los ositos se impusieron porque empezó a haber una interacción con la gente a través de las redes sociales y son muchas las personas y los chicos y chicas, incluso adolescentes que me mandan mensajes y fotos de los lugares donde encuentran los ositos”, comentó con una sonrisa quien desde hace más de diez años se ha desarrollado como artista independiente con distintas iniciativas.

Agregó que una noche salió a pintar y en más de dos horas intervino diez garitas de colectivos. En un block y en su cuenta de Instagram (@osiurbana) además de subir las fotos durante y finalizada la tarea, lleva anotados la cantidad de intervenciones que realiza en la ciudad: “sumo 74 porque hay varias intervenciones hechas en postes de luz y en nichos de gas”, acotó. Ni bien sube el posteo, de inmediato aparecen los comentarios de sus seguidores. Como el caso de Isabella Victoria que “sigue los ositos por la ciudad y un día me pidió por favor que quería salir a pintar un osito cerca de su jardín de infantes”, contó la artista.

Pero no sólo Pabla pinta sus ositos en las garitas instaladas en la capital neuquina sino también aprovecha para hacerlo en otras ciudades del país donde la convocan a pintar murales y dejar su huella artística. “A mediados de año junto a Daiana González nos convocaron a pintar un mural en Santa Rosa, La Pampa, así que ví una garita y dejé pintado un osito ahí también”, precisó Pabla. Otro osito lo dejó pintado en una garita de Junín de los Andes.

Pabla Arias- Mis ojos- Artista Urbana (2).JPG “Creo que los ositos se impusieron porque empezó a haber una interacción con la gente a través de las redes sociales y son muchas las personas y los chicos y chicas, incluso adolescentes que me mandan mensajes y fotos de los lugares donde encuentran los ositos”, comentó Pabla. Maria Isabel Sanchez

Además de los ositos en las garitas o en otros espacios urbanos, en la actualidad Pabla lleva adelante la pintura de murales. En octubre pintó murales en cinco jardines de infantes y esta semana hizo uno en el Hospital Castro Rendón, de los que ella denomina “proyectos sociales”. “Pintamos junto a los usuarios, acompañantes, familiares y personal de la salud del espacio amigable del Castro Rendón pidiendo justicia por Silvia Cabañares la joven asesinada hace dos meses”, expresó la artista que el 24 de octubre pasado inauguró su exposición “Colores, paz y algo más” en la sala de arte de Safiar.

“El tiempo es vida y la vida arte” es la consigna con la que transita su cotidianeidad artística esta joven que se considera una ilustradora que aplica la ilustración en distintos formatos, uno de ellos el mural. “Estudié cine en el Instituto Universitario Patagónico de Artes (IUPA) en General Roca, me interesé en la parte de animación que tiene mucho dibujo, cuando empecé a liberarme a la ilustración, me conecté con el mural”, explicó. “Estudié cine pero me hice en la calle”, aclaró Pabla que lleva pintados cientos de murales por eso se considera una artista urbana.

De colección hasta tatuajes

El fanatismo por los ositos que pinta Pabla Arias en distintos espacios urbanos de la ciudad llegó a situaciones inimaginables para esta artista plástica como por ejemplo una pareja de jóvenes neuquinos que les gustaba mucho su arte y por eso querían taturarse los ositos como una forma de sellar el amor.

“También hay madres que con sus hijas hacen el juego de ir por las calles para identificar a los ositos y los coleccionan, me mandan fotos de los lugares donde encuentran los ositos”, relató.

La artista recibe en forma constante llamados de directoras de escuelas y jardines de infantes para convocarla a pintar los ositos o murales en los establecimientos educativos. “Los ositos tienen que estar en lugares donde la gente los pueda disfrutar, al aire libre, en lugares públicos”, enfatizó.

Pabla Arias- Mis ojos- Artista Urbana (3).JPG “Estudié cine pero me hice en la calle”, aclaró Pabla que lleva pintados cientos de murales en los espacios públicos por eso se considera una artista urbana. Maria Isabel Sanchez

El arte colectivo, llevado a la acción

Si hay algo que distingue a Pabla Arias es su generosidad a la hora de llevar adelante un proyecto artístico en la ciudad. Porque más de una vez ha convocado a sus colegas para realizar algún mural en el espacio público. Una de esas movidas colectivas la encaró en diciembre de 2020 cuando el bulevar de la avenida Argentina se convirtió en una galería de arte a cielo abierto donde once artistas plásticos pintaron durante más de cinco horas obras que fueron entregadas a organizaciones no gubernamentales que nuclean a personas con discapacidad y sus familiares para que pudieran subastarlas.

El año pasado, ni bien la selección argentina se consagró campeón del Mundial de Qatar, Pabla convocó a un grupo de artistas plásticos para realizar ese mismo domingo un mural en un paredón de la calle Carlos H. Rodríguez y Chrestia. dedicado a los campeones con imágenes de algunos de los futbolistas. “Para nosotros fue festejar haciendo lo que más nos gusta que es pintar”, contó la artista.