Los útiles escolares volaron más que la inflación en Neuquén

Mercedes Lamarca_canasta escolar.jpg Mercedes Lamarca, directora del ICEPCi en Neuquén. "Han empobrecido a la gente de manera bestial", opinó.

El dato pone en foco la inflación que tuvo el país, y especialmente Neuquén con otras condiciones por la economía petrolera, pero con el contraste de los sectores de más difícil acceso a la comida, en este caso, a los útiles escolares.

La fidelidad del comercio de barrio

“Hacemos 94 comercios, siempre los mismos y con 64 relevadoras. La diferencia que tiene el ISPECi de Neuquén con el resto del país, es que no relevamos grandes superficies como supermercados. Son medidas que toamos para los comercios de cercanía, porque creemos que los supermercados tiene otros respaldo”, sostuvo Lamarca en diálogo con LM Neuquén.

Los productos como el bolígrafo azul, el papel glasé, los cuadernos de tapa dura (+457%) y las cartucheras tuvieron aumentos entre el 300 y el 500%.

En tanto que un guardapolvo tuvo un incremento del 266%, que pasó de 4594 pesos en enero de 2023 a más de 15.000 pesos este año. O una mochila la más económica, pasó de 7 a 15 mil pesos.

La medición se hace con los artículos más baratos de los comercios en los barrios, que definen el consumo de los sectores más populares.

La directora del ICEPCi opinó sobre la situación del aumento de los precios y el impacto en el sector más vulnerable de Neuquén, más allá de la tarea metodológica y los números finos.

“Están empobreciendo de manera bestial. Lo único que este mes manifestó una baja es la carnicería, porque cayó el consumo”, expresó.

Y acotó: “Tomamos 20 productos nos dio el 215 por ciento y algunos productos tienen un aumento muy grande, el 457 por ciento el cuaderno tapa dura. Con los comercios de cercanía hay otra relación, a veces no pueden aumentar tanto porque si no, no venden y los supermercados pueden tener desde ofertas o remarcaciones. Hay otro vínculo en el barrio”.

El ICESPSi no sólo se encarga del relevar la canasta básica escolar, sino también la navideña, además de un indicador Barrial de Situación Nutricional (IBSN), con un grupo de personas de los barrios, que miden las tallas y el peso de niños y adolescentes.

“En diciembre hicimos la medición antropométrica en comedores y merendero, de peso y talla con algunas iglesias, un informe que estará en abril. El del año pasado dio como resultado la malnutrición que hay en los barrios, por el aumento de los alimentos básicos”, indicó.

Índice Barrial de Precios

Por otro lado, el Índice Barrial de Precios (IBP) registró que una familia neuquina necesitó 710.675 pesos para no ser pobre y 336.812 pesos para no ser indigente en el primer mes del año 2024.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), con la que podemos medir el índice de indigencia, costó 336.812 pesos, es decir un 5,39% de variación mensual. Entre diciembre de 2023 y enero de 2024, el aumento fue de 17.215 pesos.