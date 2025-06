Lotes de la Cooperativa 127 Hectáreas: Jorge Salas rompió el silencio con una inquietante denuncia

Jorge Salas, presidente de la Cooperativa 127 Hectáreas, no se quedó callado ante las acusaciones de presunta estafa y movimientos financieros presuntamente fraudulentos. Sin embargo, no está acusado aún por el Ministerio Público Fiscal, que se tomará cuatro meses (prorrogables) para recolectar pruebas y saber o no si hubo delito. La causa podría terminar con la acusación, el sobreseimiento o, por caso, el archivo del expediente. No está todo dicho, y Salas se despachó después de una audiencia realizada este lunes.