Lucila Crexell sobre su designación en la UNESCO: "No tiene nada que ver con la negociación de la Ley Bases"

En medio de la polémica por la designación de Lucila Crexell como embajadora de la UNESCO, que trascendió este martes, la senadora neuquina nacional dio su versión de la situación. Luego de hablar en exclusiva con LMN, la legisladora se expresó en medios nacionales para asegurar: "Por ahora no me voy a ningún lado".

"Cómo legisladora pertenezco a muchos organismos internacionales, trabajo en la diplomacia parlamentaria, y toda mi formación académica está vinculada a los temas de agenda internacional". "Cómo legisladora pertenezco a muchos organismos internacionales, trabajo en la diplomacia parlamentaria, y toda mi formación académica está vinculada a los temas de agenda internacional".

Crexell confirmó que "hubo una oferta y una aceptación", pero afirmó que "no tiene nada que ver con la negociación de la Ley Bases que se dejó en una primera instancia a los gobernadores que negociaran con el Ejecutivo".

Crexell sobre la embajada y la Ley Bases.mp4

La filtración del expediente y las amenazas

Sobre la filtración del expediente, los conductores preguntaron si cree que fue "una operación del kirchnerismo", a lo que Crexell respondió: "es posible porque están tratando de amedrentarme para que no vote la Ley Bases.

"Lo que filtraron es el expediente que está paralizado y que se inició, pero no ingresó al Senado, eso no es cierto".

"Tuve situaciones muy desagradables, llamados de que me iban a 'llover' denuncias penales, que soy indigna, vendo la patria y no se cuántas cosas más. Ahora me están atormentando en el WhatsApp diciéndome traidora, te vas como una rata a París", detalló.

Respecto del lugar del que provienen esas amenazas, respondió: "No sé, supongo que son los sectores que no quieren que acompañe la ley, que me abstenga o que no vaya. La verdad que me conocen poco porque he aguantado situaciones muy traumáticas en mi vida personal y política".

pedido designacion crexell senado

Para poder ser, finalmente, designada como embajadora ante la UNESCO, la senadora neuquina requerirá el voto de la mayoría simple del Senado al pliego enviado por el Ejecutivo. En relación a eso, fue consultada por si recibió amenazas de votar en contra y confirmó que sí.

"Puede ser que la jefa baje línea, hemos asistido a muchos años de un 'sí señora', es probable que eso pase", lanzó.

"Si pensaban que con esto me iban a amedrentar o me iban a correr de mis convicciones, lo único que lograron es fidelizar mi voto al compromiso asumido", aseguró anticipando su voto positivo.

La confirmación de su voto

-¿Va a votar a favor?, consultó uno de los periodistas.

-Sí, es una cuestión que yo acordé con el gobernador y desde un primer momento sabíamos que íbamos a acompañar en general. En particular teníamos algunas disidencias que se fueron trabajando, de hecho hubo algunas modificaciones. Todavía estamos intentando que se retire Aerolíneas Argentinas de las empresas privatizables, por eso se firmó un dictamen de disidencia parcial para dejar las negociaciones abiertas hasta último momento.

CREXELL LN+.jpg Lucila Crexell anticipó su voto positivo a la Ley Bases.

La senadora continuó con una evaluación de la formación actual del Congreso: "El juego de la democracia es lo que estamos viendo, un Congreso que cambió sus mayorías y que tiene otra discusión y otro debate. Yo no soy oficialista y he votado en contra del DNU, porque considero que la forma no era la idónea. En este caso, el proceso de esta ley se está dando correctamente y también hay un pedido muy fuerte de parte de los gobernadores".

En ese sentido, agregó: "Yo represento los intereses de Neuquén, que están representados en Rolando Figueroa, pero me han llamado otros gobernadores con los que tengo buena relación y pidieron que avancemos en esta ley y después viéramos la necesidad de correcciones, en caso de que hiciera falta".