Luck Ra se convirtió en el nuevo guardián ambiental de Neuquén

El músico cordobés fue distinguido por el Ministerio de Turismo este sábado, luego de brindar un multitudinario recital gratuito en la costa del lago Lacar.

El artista cordobés del momento, Luck Ra , se presentó este sábado por la noche en la localidad cordillerana de San Martín de los Andes. Ante una multitud, el cantante interpretó sus conocidas canciones de cuarteto a la orilla del Lago Lacar e hizo bailar y cantar a vecinos y visitantes.

El espectáculo estuvo organizado por el Cerro Chapelco como parte de las acciones de promoción turística impulsadas por la nueva gestión y contó con el acompañamiento del municipio, a través de la secretaría de Turismo y del ministerio de Turismo , Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia.

En ese marco, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves le entró entregó al cantante, l a distinción de Guardián Ambiental de Neuquén , minutos antes del inicio de show gratuito que reunió a miles de personas. Con este título, la funcionaria le encomendó la tarea de sembrar conciencia ambiental entre sus seguidores y fanáticos, promoviendo el cuidado de la Patagonia y de sus paisajes.

La acción forma parte del programa provincial Guardianes Ambientales, impulsado por la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales. El mismo busca reconocer a personas e instituciones comprometidas con la protección del ambiente y la educación ambiental.

Luck Ra-10

Un espectáculo de primer nivel

La jornada musical, que se desarrolló el pasado sábado en la base del Cerro Chapelco, permitió a los turistas y residentes disfrutar de un show de primer nivel en uno de los escenarios naturales más emblemáticos de la Patagonia.

Además de la presentación principal de Luck Ra -quien visitó por primera vez la ciudad-, el evento incluyó bandas locales y artistas invitados, consolidando una propuesta pensada tanto para residentes como para turistas.

Se trató de una propuesta de gran magnitud, orientada a fortalecer la agenda cultural de verano y a seguir posicionando a San Martín de los Andes en el mercado turístico nacional, ofreciendo experiencias culturales abiertas, inclusivas y de alta calidad.

La llegada del cordobés, uno de los artistas más convocantes del país, generó una importante afluencia de público, consolidando la localidad como un destino que, además de su oferta natural, propone actividades culturales de gran escala durante la temporada estival.

Luck Ra-4

Un compromiso con el medioambiente

El programa provincial Guardianes Ambientales es una iniciativa de la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales que promueve la conciencia ambiental a través del reconocimiento del compromiso de instituciones, organizaciones sociales, empresas y personas destacadas. Además, impulsa acciones de educación ambiental y trabajo territorial articulado con los municipios, fortaleciendo políticas públicas sostenibles en toda la provincia.

El artista nacional se sumó a una extensa lista de personalidades distinguidas que crece año tras año. Famosos como Abel Pintos y la periodista María Isabel Sánchez, entre otros, ya recibieron su medalla de Honor.

Durante el último fin de semana, en paralelo al evento, se desarrolló la Expo Rural de Junín de los Andes, donde el stand del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales sumó 150 nuevos Guardianes Ambientales, alcanzando un total de 8.650 en toda la provincia.