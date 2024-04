Luego de ráfagas de casi 90 Km/h, ¿cómo seguirá el tiempo en Neuquén?

Tras la jornada ventosa de este martes, el viento no abandonará la región, sino todo lo contrario, dado que permanecerá activa una alerta amarilla. Sin embargo, se espera que las ráfagas sean un poco más leves que las registradas en las últimas horas.

Según pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN ), para el miércoles la alerta por viento pasará de naranja a amarilla, lo que significa un considerable descenso de la intensidad. Pese a esto, durante esta jornada no se detectaron mayores inconvenientes en la ciudad de Neuquén.

viento neuquen 2 de abril -vertical-.jpg Árbol caído en Houssay e Ignacio Rivas.

No obstante, el funcionario aseguró que a pesar de lo fuerte del ventarrón no hubo mayores inconvenientes, sino que solo se denunciaron "reclamos menores", esto incluyó algunas caídas de ramas. "Tuvimos muchos inconvenientes con tierra y polvo en suspensión en Autovía Norte a la altura de rotonda Casimiro Gómez, allí había muy poca visibilidad", señaló.

Desde el SMN anticiparon que el miércoles el viento constante rondara entre los 30 y 40 kilómetros por hora durante toda la jornada, mientras que las ráfagas por la mañana rondarán los 87 kilómetros por hora, pero estas irán disminuyen y por la tarde se mantendrán entre los 51 y 59 kilómetros por hora. En tanto que, en horas de la noche descenderá hasta los 50 kilómetros por hora.

SMN- ALERTA AMARILLA POR VIENTO- NEUQUÉN.jpg SMN

Al mismo tiempo, la temperatura también descenderá. Se espera una mínima de 10 grados centígrados y una máximca que ascenderá hasta los 21 grados.

Viento (3).JPG Maria Isabel Sanchez

Ante las condiciones climáticas imperantes, recomendaron que si no es posible permanecer dentro de la casa, al salir no hay que detenerse debajo de los árboles ni de ningún elemento saliente sujetado a los edificios (carteles, toldos, marquesinas, etc.). En el hogar, se sugirió asegurar elementos como toldos, persianas o antenas, y retira las macetas, ya que estos elementos pueden convertirse en proyectiles peligrosos en caso de vientos fuertes.

Hay que revisar y reparar, en caso necesario, posibles puntos de entrada de aire en las viviendas, como ventanas y puertas. También asegurarse de que estén bien selladas.

Por el viento, la visibilidad era nula en la Autovía Norte

Pasadas las 15, comenzó el fuerte ventarrón en el Alto Valle y se produjeron situaciones complejas en distintos puntos de la región. Mientras que en los barrios del Oeste de la ciudad de Neuquén hubo un corte generalizo de energía que complicó a los vecinos, en la zona de la Autovía Norte el polvo en suspensión imposibilitó la visión.

Las imágenes captadas por las personas que transitan por el sector son elocuentes, además de las fuertes ráfagas que mueven los vehículos, los conductores debieron hacer frente a lo que parecía ser una tormenta de tierra, es que el polvo levantado por el viento hacían imposible ver a escasa distancia. Ante esto, muchas personas decidieron tirarse a la banquina a la espera de que mejoren las condiciones.

Temporal de viento en la autovía.mp4

Fue así como se podían ver largas filas de vehículos orillados, aguardando que disminuya el viento y haya visibilidad en la zona. Mientras que los más osados, que se arriesgaron a seguir viaje, lo hicieron prácticamente a paso de hombre.