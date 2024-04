Se vuela todo: las ráfagas de viento se sienten en la ciudad y hay cortes de luz

Este martes, pasadas las 15, la leve llovizna que hubo en el Alto Valle dio paso a las fuertes ráfagas anunciadas por los organismos. Ante esta situación, las autoridades recomendaron a la comunidad no salir de sus casas en caso de no ser necesario.

Vientos.jpg Se espera que las ráfagas superen los 80 kilómetros por hora este martes.

"A partir del martes, nuevamente ingreso de aire húmedo y frío del Océano Pacífico, provocará viento zonda, moderado a fuerte del noroeste, cálido, brusco descenso de la presión atmosférica. A partir del miércoles, tiempo bueno y fresco", había expresado desde la AIC.

Ante las condiciones climáticas imperantes, recomendaron que si no es posible permanecer dentro de la casa, al salir no hay que detenerse debajo de los árboles ni de ningún elemento saliente sujetado a los edificios (carteles, toldos, marquesinas, etc.). En el hogar, se sugirió asegurar elementos como toldos, persianas o antenas, y retira las macetas, ya que estos elementos pueden convertirse en proyectiles peligrosos en caso de vientos fuertes.

Hay que revisar y reparar, en caso necesario, posibles puntos de entrada de aire en las viviendas, como ventanas y puertas. También asegurarse de que estén bien selladas.

neuquen alerta viento autovia La alerta por viento provocó el regreso anticipado de quienes salieron de viaje el fin de semana largo.

El viento afecta toda la provincia

En Andacollo, los vecinos fueron los primeros en sentir el fenómeno climático. El viento empezó a sacudir fuerte a todo el poblado, y para evitar accidentes todos se encerraron en sus casas. “Está soplando muy fuerte, a 80 o 90 kilómetros por hora y esto parece que recién empieza”, dijo una mujer en diálogo con LMNeuquén.

En efecto, el pronóstico del tiempo se fue cumpliendo a medida que transcurrían las horas y cada localidad de la provincia tuvo que soportar ráfagas muy fuertes (En Zapala, 97 kilómetros por hora). Por la alerta naranja, hubo un regreso anticipado de los turistas que disfrutaron de las mini vacaciones por los feriados de Semana Santa.

Desde Vialidad Provincial se emitió un comunicado sobre el estado de las rutas, en cada uno de los puntos de la provincia, ya que el temporal afectaba a la cordillera y a toda la zona de la Norpatagonia. En cada lugar pidieron a los viajeros que transiten con precaución, así, comenzó un lento peregrinaje de regreso de manera lenta por las principales rutas.

SFP Viento (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

Cómo seguirá el tiempo

Para el miércoles se espera cielo algo nublado hacia el final del día, con vientos moderados a regulares del sudoeste, una mínima 8 grados y una máxima 22.

El SMN mantiene el nivel de alerta, pero amarilla. Estima que las ráfagas más fuertes se registrarían en horas de la mañana, pero irían disminuyendo en intensidad hasta los 40 kilómetros por hora en horas de la tarde.