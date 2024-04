Por el viento, la visibilidad era nula en la Autovía Norte y los automovilistas se tiraron a la banquina

Fue así como se podían ver largas filas de vehículos orillados aguardando que la visibilidad en la zona. En tanto, los más osados que se arriesgaron a seguir viaje lo hicieron prácticamente a paso de hombre.

Temporal de viento en la autovía.mp4

Ante las condiciones climáticas imperantes, recomendaron que si no es posible permanecer dentro de la casa, al salir no se deben detenerse debajo de los árboles ni de ningún elemento saliente sujetado a los edificios (carteles, toldos, marquesinas, etc.). En el hogar, se sugirió asegurar elementos como toldos, persianas o antenas, y retira las macetas, ya que estos elementos pueden convertirse en proyectiles peligrosos en caso de vientos fuertes.

Hay que revisar y reparar, en caso necesario, posibles puntos de entrada de aire en las viviendas, como ventanas y puertas. También asegurarse de que estén bien selladas.

El viento se siente en todo Neuquén

En Andacollo, los vecinos fueron los primeros en sentir el fenómeno climático. El viento empezó a sacudir fuerte a todo el poblado, y para evitar accidentes todos se encerraron en sus casas. “Está soplando muy fuerte, a 80 o 90 kilómetros por hora y esto parece que recién empieza”, dijo una mujer en diálogo con LMNeuquén.

En efecto, el pronóstico del tiempo se fue cumpliendo a medida que transcurrían las horas y cada localidad de la provincia tuvo que soportar ráfagas muy fuertes (En Zapala, 97 kilómetros por hora). Por la alerta naranja, hubo un regreso anticipado de los turistas que disfrutaron de las mini vacaciones por los feriados de Semana Santa.

Desde Vialidad Provincial se emitió un comunicado sobre el estado de las rutas, en cada uno de los puntos de la provincia, ya que el temporal afectaba a la cordillera y a toda la zona de la Norpatagonia. En cada lugar pidieron a los viajeros que transiten con suma precaución, así, comenzó un lento peregrinaje de regreso de manera lenta por las principales rutas.