Madres contra docentes: gritos y agresiones en un jardín del oeste neuquino

"Mi hijo no desea ir al jardín porque la seño le grita mucho", dijo Luciana. En tanto, Tania, la otra denunciante, relató en sede policial: "Al momento en que lo estaba bañando le noté marcas en la nuca, donde al consultarle qué le habría sucedido es que me manifiesta que la seño le había colocado cinta en la boca debido a que hablaba mucho".

No los quieren mandar a clase

Tania, una de las mamás denunciadas, habló con LMNeuquén y contó que la solución de los docentes pasa porque los chicos sigan teniendo clases con al menos una suplente. Sin embargo, algunas familias exigen también que saquen a las directoras del jardín. "Ellas estuvieron cubriendo a las maestras y van a cubrir a las que vengan", sostuvo la mujer.

denuncia jardin 25

Cuestionó también que solo se puedan quedar a presenciar las clases de sus niños cuando hay que hacer una actividad compartida. "O sea, si no hay actividad, no podemos quedarnos y lo tenemos que dejar solitos; y nosotros no podemos dejarlos solitos, ellos no quieren ir al jardín", agregó.

En el medio de la puja esté el derecho a la educación, el que no se les puede negar a los niños, ni de un lado ni del otro. Pero los padres que asistieron a la reunión indicaron que tampoco los pueden obligar a ir. "Mi hijo no quiere quedarse, tiene miedo...me lo traumaron", aseveró Tania.

Piden la remoción de las docentes

Por eso, en sede policial adelantó su posición. "Radico la presente a los fines de que ya hice todo a mi alcance y continúan estas situaciones, por lo que deseo hacer constar que mi hijo no acudirá a clase hasta que su señorita no sea removida de la escuela", denunció.

En las denuncias también indicaron que otros niños refieren que los sientan en el arenero contra su voluntad porque se portan mal, incluso los días de lluvia, razón por la cual a veces llegan con la ropa mojada a la casa. "Dicen que no les dan la merienda o encierran a tres o cuatro nenes y a los otros los dejan salir a jugar", indicó la mujer consultada.

Refirieron golpes en las horas de educación física y marcas en los brazos de algunos niños. "Me parece demasiado", acotó.

El grupo de padres que se organizó para ir a la institución educativa en busca de una respuesta posiblemente vuelva a acudir a la institución durante la jornada de este miércoles si la reunión que se llevaba a cabo este martes por la tarde no arrojaba una solución.

El conflicto estalla a pocos días de conocerse el veredicto que declaró culpable de abuso sexual a un profesor de música de otro jardín con problemas.

Se trata del Jardín 31 de barrio Melipal. El hecho se ventiló a lo largo de las últimas tres semanas en las que desfilaron numerosos testimonios por la sala de audiencias de Ciudad Judicial.

Durante la lectura del veredicto del jurado popular, el acusado fue declarado culpable de 12 de los 23 casos que se discutían. Dos de ellos considerados gravemente ultrajantes con acceso carnal.