Marcelo Bermúdez reclamó limitar el derecho a huelga de los docentes de Neuquén

En una entrevista con LU5 , el diputado del Pro enfatizó: “Se aprobó por una mayoría contundente esta resolución que es comunicarle al Ejecutivo nuestra posición de que los días no trabajados no sean abonados y mantenerse en la convicción de que este paro no tiene ningún tipo de fundamento ni justificación, por lo tanto creo que hay que seguir adelante en esta convicción que tiene el gobierno de superar esta situación, que no tiene ninguna argumentación para sostenerse”.

Marcelo Bermúdez contra ATEN

Agregó: “Para nosotros hay una discusión que está pendiente y creo que se tiene que dar en la Legislatura que es la esencialidad de la educación. Hay claramente dos derechos constitucionales que colisionan que es el derecho constitucional a huelga y el derecho constitucional a recibir educación a recibir el servicio educativo que obligatoriamente tiene que dar el Estado a los chicos y por lo tanto cuando colisionan estos dos derechos, el único que sale perjudicado es el derecho a recibir educación porque el otro tiende a resolverse y en muchos casos se abonan los salarios por los días no trabajados, con lo cual, el docente no tiene una pérdida en ese sentido”.

Legislatura- peaje- Comisión de Hacienda y Presupuesto- Bermúdez.jpg Gentileza Legislatura de Neuquén

Según Bermúdez, “esto no puede seguir así, nosotros al mes de junio ya llevamos 22 días caídos. Al mes de hoy llevamos 28 días de paro, por lo tanto hay que regular estos dos derechos para que cuando colisionan no generen este daño. Hay que regular lo que es el derecho, es decir, las escuelas tienen que estar abiertas, se tiene que brindar un servicio educativo que obviamente se adecuará a la protesta de los docentes, pero mayoritariamente se tienen que dar la jornada escolar y las escuelas tienen que estar abiertas. Esta es la discusión que nos está faltando en la provincia de Neuquén para que esto no se vuelva a repetir”.

El legislador macrista dijo que “una cosa es el derecho constitucional de hacer huelga, pero en ningún lado dice que la huelga se tiene que pagar y menos pagar los que no tienen ese servicio que se corta por la huelga, por lo tanto es insólito que se pretenda cobrar lo que no se trabaja”.

El recuerdo de otros paros

Además, recordó: “Esto se ha hecho en el pasado ¿Sirvió para algo? No sirvió para nada. La provincia de Neuquén hace décadas no puede garantizar 180 días de clase, es más no puede garantizar 180 días de clase desde el primer día de clase, porque ya los calendarios escolares en la provincia de Neuquén a veces se hacen desde el inicio sin contar con esos 180 días de clase, así que yo creo que esto no merece más discusión y yo creo que hay que avanzar hacia discutir esta reglamentación de derecho a huelga, repito. Estamos en el mes de agosto, somos una de las provincias del país que más días de clase perdió y no hay ninguna justificación para eso”.

AM-escuelas-paro-aten-AUXILIARES-DE-SERVICIO-AULAS-VACIAS--(4).jpg Agustín Martínez

Bermúdez postuló que “esto se termina resolviendo la esencialidad de la educación y regulando el derecho y al que le gusta bien el que no le gusta lo siento, pero esto es un derecho constitucional de los chicos y es un servicio esencial”.

Y ahí nomás cargó contra el sindicato docente: “Acá hay un gremio que no está discutiendo una mejor calidad de ambiente, de trabajo, de salario para los docentes. Acá hay un gremio que no quiere respetar una ley sancionada por un poder del Estado legítimamente constituido”.

Finalmente, remató: “El gremio está disputando poder no está disputando mejores condiciones de trabajo y la disputa es de poder, porque también hablamos de una interna”.