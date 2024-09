Marcelo Guagliardo llamó a levantar el paro: "ATEN puso en tensión a los tres poderes del Estado"

El titular de ATEN busca levantar el paro y la opositora Angélica Lagunas dice que la ley de plus salarial aún no está suspendida.

La admisión de los vocales del TSJ sobre el planteo gremial aún no analiza el tema de fondo: si es inconstitucional o no la Ley 3344 propuesta por el MPN, y en apoyo con los diputados del Frente Neuquinizate . Además, aún no hay planteo sobre la suspensión temporal. La decisión del máximo órgano judicial podría tardar meses.

Rolando Figueroa y el TSJ.webp El TSJ admitió el recurso de inconstitucionalidad de ATE, pero aún faltan pasos para que se suspenda la norma.

El líder sindical sostuvo que los abogados de ATEN harán “el seguimiento judicial del trámite”, ya que el fiscal de Estado, Raúl Gaitán tiene tres días para contestar y expedirse, sobre la decisión del TSJ. El fiscal responde y vela por los intereses de la provincia de Neuquén, y en este caso, del gobernador de turno.

ATEN: por qué Guagliardo quiere levantar el paro

“Creemos que es una acción responsable de nuestra organización, el cuidado del vínculo y cómo hemos discutido en nuestras asambleas, ante la preocupación de encontrar un cauce a este reclamo”, explicó. Y acotó: “En este conflicto, ATEN ha puesto en tensión a los tres poderes del Estado”.

Señaló que la primera intervención que tuvo el gremio fue precisamente cunado se presentó el proyecto de ley, que tuvo modificaciones por el reclamo del ATEN.

Luego, el proyecto pasó al Poder Ejecutivo para la reglamentación y ahí también el gremio advirtió sobre algunos puntos, para flexibilizar las condiciones para acceder a este plus salarial del 15%. Sin embargo, toda esa intervención no convención a las asambleas, y el conflicto escaló hasta llegar al pedido de inconstitucionalidad y la admisión del TSJ.

"En este conflicto, ATEN ha puesto en tensión a los tres poderes del Estado" - Marcelo Guagliardo "En este conflicto, ATEN ha puesto en tensión a los tres poderes del Estado" - Marcelo Guagliardo

"La tarea del docente es enseñar, es el trabajo que realizan los compañeros y compañeras. En algunos casos esta tarea es estigmatizada, descalificada, es por eso que el dato de responsabilidad es que el plenario se reúne en un rato más. Es un paso grande en estas ocho semanas de conflicto”, dijo.

¿Qué dijo Angélica Lagunas?

Angélica Lagunas, secretaria general de ATEN Capital, advirtió que la Ley 3344 del plus salarial aún no está suspendida y que van por la aplicación de la medida cautelar que suspenda temporalmente los efectos de la norma, aún no están garantizados.

"El plus extorsivo, esta segunda parte de la medida cautelar, aún no está porque la tiene que definir el TSJ" - Angélica Lagunas "El plus extorsivo, esta segunda parte de la medida cautelar, aún no está porque la tiene que definir el TSJ" - Angélica Lagunas

"La mejor manera de presionar al Poder Ejecutivo y a la Justicia es votar las 48 horas de paro y con la lucha arrancar la respuesta para que se resuelva el conflicto educativo", explicó Lagunas, quien llevará al plenario el mandato de continuar con las medidas de fuerza.

ATEN Capital - Asamblea 08.jpg Para Angélica Lagunas el TSJ aún no resolvió el fondo de la ley y busca que ATEN siga con 48 horas más de paro. Claudio Espinoza

Lagunas se refirió al "plus extorsivo", ya que entiende que los docentes sindicalizados estarán más condicionados a participar de las medidas de fuerza

"El plus extorsivo, esta segunda parte de la medida cautelar, aún no está porque la tiene que definir el TSJ, por lo tanto, acá no hay nada en mano que indique que nuestra lucha le arrancó un fallo favorable a nosotros", indicó la secretaria general de ATEN Capital. Y acotó: "Por eso hay arrancar ese fallo para suspender la aplicación de la ley, hasta tanto se resuelva el fondo".