Marcelo Guagliardo valoró la última propuesta: cuándo definen las asambleas de ATEN

Luego de hacer un repaso del ofrecimiento que quedó plasmado en un acta, el gremialista valoró las respuestas ofrecidas a las demandas. " Ninguna provincia tiene esta propuesta, con actualización del IPC y aumentos reales a los salarios , y mucho menos estas sumas extraordinarias que -si bien uno preferiría que estén en el básico- en este contexto son propuestas que hay que mirarlas con detenimiento", planteó Guagliardo, quien puso énfasis en el duro contexto económico que atraviesa el país y reconoció que, debido a esto, no atravesó "ninguna negociación salarial con tanta complejidad como esta".

"Es una propuesta que no sé si la vamos a poder modificar, con total honestidad", afirmó y adelantó que el mismo planteo llevará a la asamblea de Neuquén capital, prevista para este jueves a las 16. En algunas localidades como Añelo, Aluminé y Loncopué, las asambleas serán desde el mediodía. "Será la democracia interna de ATEN la que, con esa convicción, tome la mejor decisión para nosotros y la escuela pública", dijo.

MESA SALARIAL GOBIERNO ATEN.jpg

Por su lado, el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, destacó que se trata de "una propuesta integral que comprende no solamente la cuestión de la pauta salarial, sino abarca otras cuestiones relativas al funcionamiento del Consejo Provincial de Educación (CPE), infraestructura, partidas en materia de refrigerio, un adicional por zona que faltaba completar para algunas escuelas, y también hemos hecho un abordaje integral sobre otros aspectos que no se corregían desde mucho tiempo a la fecha” y que "también se realizó una propuesta relacionada a la situación de los jubilados docentes", por lo que se trata de "una propuesta superadora a la presentada en mesas anteriores".

“Al igual que con los otros sectores de los empleados públicos, esta es una propuesta que está dentro de las mejores propuestas a nivel nacional en cuanto a previsibilidad de actualización del salario”, indicó y explicó que también se incluyeron otras situaciones como la actualización de partidas para comedores y refrigerios.

Tobares sumó que se prevé una actualización de algunos ítems que hace en la escala salarial docente y así “poder mejorar el salario de los docentes en su conjunto, porque entendemos la importancia que tiene la educación para este gobierno y que es la llave del desarrollo de la comunidad”.

Marcha de ATEN (1).jpg Claudio Espinoza

La propuesta para ATEN

El acta que firmaron las dos partes detalla que "para la actualización del mes de abril, se considerará el salario del mes de marzo, al que se le aplicarán las variaciones de febrero y marzo". Lo mismo sucederá con las actualizaciones de julio, octubre y enero del 25, con el incremento correspondiente por la variación del trimestre completo.

Además, el Gobierno dispuso continuar abonando el concepto del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID y Conectividad) con recursos provinciales, "independientemente de mantener los reclamos pertinentes ante el Estado Nacional".

Se mantiene la suma de carácter extraordinario, no remunerativa y no bonificable, de 100 mil pesos por cargo, que se abonaría dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del acuerdo. También sería extensiva al sector pasivo, "en las proporciones establecidas por ley y afrontado con aportes del Tesoro Provincial". Para los trabajadores que cumplan funciones en cargos de 35 a 40 horas, el bono sería de 200 mil pesos.

Marcha de ATEN (10).jpg Claudio Espinoza

Uno de los puntos que parece haber logrado destrabar la negociación, es la entrega de otra suma extraordinaria, no remunerativa y no bonificable, de 125 mil pesos, que se abonaría antes del 20 de abril. Además, el Gobierno abonará un adicional remunerativo, no bonificable, de 10 mil pesos de bolsillo.

También se propuso incrementar los adicionales por antigüedad y agregar un adicional; una suma de $21.750 en concepto de conectividad provincial; y subir los porcentajes de ubicación desfavorable y muy desfavorable en un 40 y 80 por ciento, respectivamente, a partir de junio.

Entre los ítems destacados por Guagliardo luego del encuentro, el Gobierno ofertó un incremento del 60% en las partidas de comedor, refrigerio y gastos generales a partir de abril. Esto se sumaría al 40% incrementado en enero, generando así un aumento del 124%, según indicaron.