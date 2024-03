El Gobierno confía en que la oferta a ATEN será la que "destrabe el conflicto"

La propuesta mantiene la actualización salarial por IPC con incrementos en abril, julio, octubre y enero del 2025, sin contemplar el cálculo inflacionario del primer mes del año en curso. "Esto lo han firmado todos los sindicatos, es la centralidad del acuerdo salarial, lo que hemos trabajado es aquellos puntos que nos permiten aportar algunas mejoras al salario de los trabajadores y trabajadoras de la educación y que tiene que ver con las particularidades de su tarea" dijo y ejemplificó con el pliego de ATE, en el que se hizo un reconocimiento de la ropa y otros ítems consecuencia del respectivo convenio.

Así, en relación a la propuesta docente que plantearon, la ministra explicó que los avances han sido en ítems como la antigüedad, el aporte de una suma fija por conectividad, la recategorización de algunas escuelas según la zona y ajustar la liquidación de zona desfavorable en dos categorías, una demanda que estaba pendiente.

ON - Soledad Martinez Ministra Educacion (4).jpg Omar Novoa

En cuanto a la irregularidad en el inicio del ciclo lectivo, Martínez remarcó que el gobierno no quería que ocurra pero que "la coyuntura hizo que la negociación tuviera esta dinámica que esperamos que se revierta pronto y que la semana próxima estemos en situaciones regulares dentro de las escuelas".

Por último, insistió en que consideran que "hay muchas chances" y que "tenemos la sensación de que hay una enorme mayoría de docentes en la provincia que quiere empezar regularmente a encontrarse con los alumnos y alumnas y que en esta coyuntura tan particular del país y de la provincia, van a ser capaces de valorar que esta es definitivamente la mejor propuesta que se ha hecho en el país para los docentes".

"Estamos expectantes con que esta propuesta sea la que destrabe este conflicto", concluyó.

La oferta salarial que propuso el gobierno

El acta que firmaron las dos partes, detalla que "para la actualización del mes de abril, se considerará el salario del mes de marzo, al que se le aplicarán las variaciones de febrero y marzo". Lo mismo sucederá con las actualizaciones de julio, octubre y enero del 25, con el incremento correspondiente por la variación del trimestre completo.

Además, el Gobierno dispuso continuar abonando el concepto del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID y Conectividad) con recursos provinciales, "independientemente de mantener los reclamos pertinentes ante el Estado Nacional".

Marcelo Guagliardo ATEN.jpg

Se mantiene la suma de carácter extraordinario, no remunerativa y no bonificable, de 100 mil pesos por cargo, que se abonaría dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del acuerdo. También sería extensiva al sector pasivo, "en las proporciones establecidas por ley y afrontado con aportes del Tesoro Provincial". Para los trabajadores que cumplan funciones en cargos de 35 a 40 horas, el bono sería de 200 mil pesos.

Uno de los puntos que parece haber logrado destrabar la negociación, es la entrega de otra suma extraordinaria, no remunerativa y no bonificable, de 125 mil pesos, que se abonaría antes del 20 de abril. Además, el Gobierno abonará un adicional remunerativo, no bonificable, de 10 mil pesos de bolsillo.

También se propuso incrementar los adicionales por antigüedad y agregar un adicional; una suma de $21.750 en concepto de conectividad provincial; y subir los porcentajes de ubicación desfavorable y muy desfavorable en un 40 y 80 por ciento, respectivamente, a partir de junio.

Entre los ítems destacados por Guagliardo luego del encuentro, el Gobierno ofertó un incremento del 60% en las partidas de comedor, refrigerio y gastos generales a partir de abril. Esto se sumaría al 40% incrementado en enero, generando así un aumento del 124%, según indicaron.