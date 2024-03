El Gobierno mejoró la oferta y ATEN la debate en asambleas

El Ejecutivo agregó otra suma no remunerativa y se comprometió a cumplir una serie de demandas planteadas por la organización sindical.

El acta que firmaron las dos partes, detalla que "para la actualización del mes de abril, se considerará el salario del mes de marzo, al que se le aplicarán las variaciones de febrero y marzo". Lo mismo sucederá con las actualizaciones de julio, octubre y enero del 25, con el incremento correspondiente por la variación del trimestre completo.

Además, el Gobierno dispuso continuar abonando el concepto del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID y Conectividad) con recursos provinciales, "independientemente de mantener los reclamos pertinentes ante el Estado Nacional".

MESA SALARIAL GOBIERNO ATEN.jpg La mesa salarial entre ATEN y el Gobierno comenzó a las 15.10 y se extendió hasta pasadas las 22.30.

Se mantiene la suma de carácter extraordinario, no remunerativa y no bonificable, de 100 mil pesos por cargo, que se abonaría dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del acuerdo. También sería extensiva al sector pasivo, "en las proporciones establecidas por ley y afrontado con aportes del Tesoro Provincial". Para los trabajadores que cumplan funciones en cargos de 35 a 40 horas, el bono sería de 200 mil pesos.

Uno de los puntos que parece haber logrado destrabar la negociación, es la entrega de otra suma extraordinaria, no remunerativa y no bonificable, de 125 mil pesos, que se abonaría antes del 20 de abril. Además, el Gobierno abonará un adicional remunerativo, no bonificable, de 10 mil pesos de bolsillo.

Otras disposiciones de la oferta salarial

También se propuso incrementar los adicionales por antigüedad y agregar un adicional; una suma de $21.750 en concepto de conectividad provincial; y subir los porcentajes de ubicación desfavorable y muy desfavorable en un 40 y 80 por ciento, respectivamente, a partir de junio.

Entre los ítems destacados por Guagliardo luego del encuentro, el Gobierno ofertó un incremento del 60% en las partidas de comedor, refrigerio y gastos generales a partir de abril. Esto se sumaría al 40% incrementado en enero, generando así un aumento del 124%, según indicaron.

Propuesta del Gobierno a ATEN.pdf El acta firmada por las autoridades del Gobierno y los dirigentes gremiales.

El acta indica que las autoridades del ministerio de Educación se comprometieron a, luego de la aceptación, dar tratamiento a los siguientes planteos sindicales: reclamos por asesorías pedagógicas; condiciones jubilatorias de secretarias de inicial, primario, media, técnica y superior; revisión de la movilidad domiciliaria hospitalaria; ubicación por zona de escuelas; boleto único docente; y partidas para escuelas de arte, nivel inicial, jardines, y escuelas de enfermería.

Además, las autoridades ministeriales prometieron dar continuidad a las mesas territoriales de infraestructura y aseguraron que se encuentran trabajando en la regularización del servicio de transporte escolar en los distintos distritos de la provincia; dar tratamiento a los expedientes para la creación de 26.962 horas y 639 cargos, además de 213 cargos para duplas pedagógicas de nivel inicial; y realizar las gestiones necesarias antes el Instituto de Seguridad Social del Neuquén para regularizar el pago del adicional por zonal a partir de los haberes del mes de abril.

Los dirigentes gremiales solicitaron: "El compromiso de hacer cumplir la garantía constitucional de las condiciones jubilatorias de la caja previsional del ISSN; garantizar las características de la caja asistencial; rechazar cualquier intento de desregulación de la obra social; garantizar las acciones políticas necesarias para que el ISSN recupere la autonomía del cobro del coseguro eliminando definitivamente el cobro indebido del plus médico".

En última instancia, la parte sindical exigió el "no descuento" de los días de paro.

La palabra de Marcelo Guagliardo luego del encuentro

El secretario General del gremio, Marcelo Guagliardo, tomó la palabra en el cierre del acto post reunión, y dio un mensaje positivo sobre la propuesta, ante la militancia: "Para nosotros no es igual que el acta anterior, contiene varias temas que veníamos planteando"

Remarcó que: "Desde el punto de vista salarial, haber mantenido el IPC es algo que no existe en el país y en esta provincia sucede". "Además de eso, lo que estamos logrando, es recuperar un 10% entre esos componentes internos del salario, que es una conquista inédita en este proceso de negociación".

"Además de eso, hay una serie de sumas que tenemos que discutirlas en este contexto, son 225 mil pesos a cobrar en menos de 40 días que muy bien le vienen a los compañeros y compañeras", agregó.

Por último, Guagliardo cerró convocando a las asambleas que se realizarán este jueves, indicando que es allí donde se tiene que decidir la aceptación -o no- porque "esa es la democracia de ATEN".

¿Qué dijo el Gobierno?

El ministro de Gobierno Jorge Tobares aseguró que "con muchas horas de trabajo", pusieron a consideración de ATEN una propuesta "integral"; "que comprende, no solamente la cuestión de la pauta salarial, sino que abarca otras cuestiones relativas al funcionamiento del Consejo Provincial de Educación". En este sentido, detalló la referencia a infraestructura, partidas de refrigerio, adicionales por zona y también un "abordaje integral sobre otros aspectos que no se corregían desde hace mucho tiempo".

El ministro remarcó el abordaje de la situación de los jubilados docentes que tiene la propuesta y aseguró que es "superadora a la presentada en mesas anteriores".

Jorge Tobares 02.jpg El ministro de Gobierno, Jorge Tobares, estuvo a cargo de las negociaciones salariales con los gremios estatales. Claudio Espinoza

“Al igual que con los otros sectores de los empleados públicos, esta es una propuesta que está dentro de las mejores propuestas a nivel nacional en cuanto a previsibilidad de actualización del salario”, agregó Tobares.

Con relación a las asambleas que definirán la aceptación o no de la propuesta, reflexionó: "Esperemos que los docentes puedan interpretar, valorar y acompañar esta propuesta, para así poder rápidamente ordenar el servicio educativo".

"Entendemos que esto nos va a permitir que los docentes, auxiliares del servicio, niños, niñas y adolescentes estén donde queremos que estén, que es en la escuela; para que, en definitiva, podamos proyectar un Neuquén que tenga un proceso de crecimiento y desarrollo sustentable desde el punto de vista social, y en eso la educación es clave", sostuvo.

Tobares aseguró que, en lo que refiere a la pauta salarial, la propuesta que "se lleva" ATEN, tiene el mismo esquema que la que fue formulada a los otros gremios.