Para Rucci, las medidas anunciadas por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , afectan no sólo a los trabajadores de Vaca Muerta sino a la sociedad en su conjunto. "Pone en alerta a todo el mundo", afirmó en declaraciones radiales. Sin embargo, señaló que este plan de ajuste era "vóx pópuli, ya lo habían mencionado en campaña y sabíamos que iba a suceder".

En una entrevista radial, el líder petrolero aclaró que no se han hecho nuevas menciones en relación con una posible privatización de YPF. "Por el momento (no sabemos) nada, esto recién está empezando a rodar, es muy prematuro hablar de lo que puede llegar a ir pasando en el transcurso del tiempo, esperemos que YPF quede como empresa de bandera que represente los intereses energéticos de nuestro país, pero son decisiones que no tomamos nosotros", aseguró.

marcelo-rucci.jpg El Sindicato Petrolero acompañará a Sergio Massa.

¿Hubo despidos?

Rucci negó que se hayan dado despidos en Vaca Muerta, al contrario de lo que reclamó la UOCRA por las decisiones de suspensión de obras públicas, que impactaron en la industria de la construcción. "No hubo despidos ni disminuyeron las tareas, hubo meses de impasse porque obviamente se especula por saber quién va a ser el nuevo presidente. Pero no hemos tenido despidos y esperemos no tenerlos", aclaró.

Además, insistió en la importancia que tiene la energía y la venta de los productos de Vaca Muerta al mundo como una fuente de inyección importante de divisas para el país. Por eso, consideró que van a seguir adelante con la promoción y defensa de la actividad hidrocarburífera de la cuenca.

"Esperemos que siga creciendo y que sea lo mejor para los trabajadores", dijo y agregó que no tienen preocupaciones con respecto a la pérdida de poder adquisitivo, porque cuentan con sistemas de actualización ya comprometidos. "Tenemos una revisión cada tres meses poniendo los salarios de acuerdo con la inflación, no creo que haya problema porque está acordado y firmado con las cámaras desde hace años", cerró.