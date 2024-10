Marcha federal educativa en Neuquén: la UNCo y ATEN, de paro contra la política de Javier Milei

Los docentes, no docentes y estudiantes y caminarán desde las 18 por el centro, con acompañamiento de gremios y organizaciones.

" El conflicto lo tiene el gobierno nacional con las universidades y no al revés", sentenció la docente a horas de la marcha federal por la educación.

La protesta neuquina partirá desde el playón central de la sede central de la UNCo y recorrerá por la avenida Argentina hasta la Ruta 22 y luego regresará hasta el Monumento a San Martín. Participarán los docentes y estudiantes de Cipolletti y Cinco Saltos, además de los neuquinos.

Beatriz Gentile será la candidata del espacio Convergencia, el mismo que llevó a Crisafulli al rectorado. Beatriz Gentile, rectora de la UNCo.

La rectora repasó el conflicto que motivó la convocatoria de docentes, no docentes y estudiantes en una entrevista radial. Cuestionó la política de financiamiento aplicada por la gestión Milei y explicó por qué la UNCo salió perjudicada con la forma en la que se distribuye el presupuesto nacional para la educación superior.

La UNCo en la escena del conflicto

"Desde el comienzo, el gobierno nacional y su elenco gobernante, sobre todo los funcionarios de Educación, ¡vaya a la paradoja! tienen una actitud muy hostil y muy agraviante hacia el campo educativo y hacia las universidades en particular. Lo dijimos en más de una oportunidad: hay un desconocimiento por parte de los funcionarios", remarcó Gentile.

La rectora explicó que el presupuesto de la UNCo perdió terreno respecto a la torta general para las universidades nacionales, debido al modelo de distribución que se instrumenta. Puntualizó que desde hace diez año no hubo cambios en la conformación de la partida más allá de las actualizaciones por inflación, desmintiendo de plano la chicana del gobierno de nacional respecto a que las universidades cobran por cada alumno que tienen.

Universidad Nacional del Comahue - UNCo- emergencia salarial.jpg Gentileza UNCo

"No hay ningún presupuesto que se distribuya en base a ningún polinomio, es decir, no es la cantidad de estudiantes uno de los de uno de los estándares a tener en cuenta para distribuir el presupuesto universitario, el presupuesto universitario está hace 10 años en el mismo lugar se distribuye en el presupuesto histórico y sólo lo que se ha hecho hace 10 años es actualizarlo por inflación, lo cual a nosotros como universidad nos perjudica enormemente, porque nosotros venimos perdiendo participación porcentual en el conjunto del presupuesto universitario y paradójicamente nosotros hemos crecido en alumnos, así que inclusive nos vendría muy bien si fuera que se distribuye por alumnos, pero esto no es así", se explayó la rectora.

ATEN también va al paro y marcha

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) convocó a un paro este miércoles en consonancia con la medida dispuesta por la CTA a nivel nacional. Los docentes provinciales irán a la marcha que encabezan los universitarios.

"El ajuste y el corrimiento del Gobierno Nacional de su responsabilidad de ser co-garante con los gobiernos provinciales del derecho a la educación no tiene antecedentes en estos más de 40 años de democracia", esgrimió ATEN contra la gestión Milei.

ATEN - Conferencia (5).JPG Claudio Espinoza

"El proyecto de presupuesto 2025 no deja dudas de que Milei quiere lograr su perverso objetivo del déficit 0, a costa de la eliminación de recursos que son necesarios para el funcionamiento de las escuelas en todo el país: sin Fonid, sin financiamiento para obras, becas y refuerzo de comedores, millones de estudiantes tendrán dificultades para acceder a un derecho que les asiste", agregó el gremio.

"No podemos quedarnos esperando a que se consume la tragedia social que se pergeñá desde el Gobierno de Milei", remató un comunicado de ATEN.