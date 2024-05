Marcha de las frazadas: la comunidad educativa el CPEM 90 reclamó obras

La protesta comenzó a gestarse el pasado sábado cuando las familias de los estudiantes, junto a docentes y auxiliares de servicio, tomaron la decisión en conjunto de dejar de habitar el edificio escolar por ser imposible la permanencia ante las distintas dificultades que tiene. " No tenemos calefacción suficiente, hay muchos problemas edilicios y necesitamos volver para que los chicos y chicas puedan estudiar en condiciones dignas ", aseguró Marcelo Lamas, vicedirector el establecimiento.

"Desde la entrega del edificio documentamos 3 inundaciones de la escuela por rebalses de tanques cisternas y sistema de evacuación de sala de máquinas incompleto. Esta situación puso en riego eléctrico al personal de auxiliares de servicio y docentes que abordaron la situación en primera instancia, ya que los tableros eléctricos se encontraban inundados", contó.

Marcha de las frazadas CPEM 90 Villa Pehuenia (1).jpg Piden condiciones edilicias dignas para retomar las clases.

Cómo viven las bajas temperaturas en el CPEM 90

Con la temprana llegada del invierno comenzaron a notar que la calefacción de la escuela no logra calentar los ambientes y se registraban temperaturas entre 10 y 15 °C dentro de las aulas y oficinas. Ante esto, iniciaron las gestiones ante Mantenimiento Escolar y autoridades del CPE para solucionar el problema y poder establecer si la caldera de la escuela funciona bien y no es suficiente o si necesita algún arreglo por parte de un especialista. "Hasta el momento no recibimos respuesta o información sobre esa gestión ni se presentó ningún técnico a comprobar el funcionamiento de dicha caldera y solo recibimos respuestas deslindando responsabilidades desde Mantenimiento escolar, distrito escolar XI y empresa constructora", aseguró.

A esto, agregó: "Sumado a esto, tuvimos suspensión de clases por falta de gas y luego de un relevamiento semanal constatamos que en las condiciones actuales sin la calefacción funcionando a pleno se consume un 10% de la capacidad del zepelín por semana. También se documentó que el gas deja de salir por los artefactos cuando la capacidad está al 30%. La empresa YPF deja cargado al 80% con lo que se cuenta con un rango útil del 50% de la capacidad del tanque. Vemos con preocupación esta situación porque en época invernal la localidad queda aislada por el corte de ruta por tormentas y acumulación de nieve".

Con este frío extremo, se intenta apoyar la calefacción con caloventores eléctricos utilizando extensiones con zapatillas que "recorren pasillos y en ocasiones entre aulas por las ventanas". Esta situación aumenta el riego de habitar el edificio debido a que durante las inundaciones de la escuela quedaron sumergidas en agua.

"Llevamos documentado desde el 2 de mayo la falta de agua caliente en sector cocina imposibilitando llevar adelante el servicio de comedor que se brinda de forma diaria, también se detectó la deficiencia en la instalación de agua en su entrada con una manguera de pequeña sección enterrada a menos de 10 centímetros de profundidad. En la actualidad se encuentra sin funcionamiento la bomba de agua que suministra el servicio en toda la escuela", señaló.

Por otra parte, el edificio tiene una instalación eléctrica que no es acorde a las necesidades de una escuela de cordillera en la cual se recalienta con pocas conexiones simultáneas, cantidad de tomacorrientes en oficinas y depósitos. Si bien el nuevo diseño curricular dispone la utilización de TICs, no se prevé que todos los estudiantes cuentan con notebook para trabajar y no pueden ser cargadas por la poca cantidad de tomacorrientes en las aulas.