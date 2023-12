Marcha y asambleas en Neuquén contra el DNU de Javier Milei

Live Blog Post

Acto en pleno centro

La coordinadora de Barrios de Pie, Gladys Aballay, fue una de las que hizo uso de la palabra durante el acto que se llevó a cabo en la explanada del monumento a San Martín. "Los anuncios económicos solo han hecho ajuste a los trabajadores, a la clase media, a los sectores más humildes y por la medida de seguridad que tomó el protocolo anti-piquete, que es un antiderecho para nosotros", sostuvo.

"Tienen que dar soluciones concretas como, por ejemplo, resolver el 60% de pobres que hay en la Argentina en niños, niñas, adolescentes. Ninguno de esos anuncios hemos escuchado, solo en esta semana escuchamos amenaza y justamente sobre los sectores más humildes. Por eso movilizamos hoy, no queremos ser más pobres, ya no dan más las familias y nos parece que con amenaza no se resuelve la pobreza, se resuelve con trabajo", puntualizó la dirigente barrial.