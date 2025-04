Marcha y paro por Carlos Fuentealba: a qué hora es y cómo es el recorrido

La policía provincial desplegó un operativo de represión en el que arrojaron balas de goma y gases lacrimógenos. Mientras los manifestantes procedían a la retirada del lugar, una granada de gas lacrimógeno alcanzó el Fiat 147 en el se trasladaba Fuentealba. El responsable de arrojarla fue el efectivo policial José Darío Poblete, integrante del Grupo Especial de Operaciones Policiales de Zapala. El proyectil atravesó el vidrio del vehículo e impactó en su cabeza causándole graves heridas que produjeron su fallecimiento.

Este hecho generó conmoción en todo el país, lo que derivó en un paro nacional y múltiples movilizaciones en busca de justicia.

Derecho a la protesta

En este marco, ATEN puso el foco en la necesidad de repudiar y rechazar la represión como respuesta al conflicto social. "Vamos a defender nuestro derecho a la protesta como una forma de defender nuestras condiciones dignas de vida", indicó Guagliardo. Además, resaltó la importancia de vincular la metodología represiva del gobierno de Sobisch con los hechos represivos que suceden en la actualidad.

Marcelo Medrano definió al caso como un faro en relación a los limites sociales de lo que se considera intolerable en cuanto al poder de las fuerzas de seguridad. Manifestó que es fundamental instalar la protesta social como un modo de ejercer la democracia, ya que esta no implica exclusivamente la emisión del voto en las elecciones.

A su vez, invitó a reflexionar acerca de que si en un sistema democrático las personas no pueden expresarse en contra de las políticas con las que no están de acuerdo o que consideran que cercenan derechos integrales o Derechos Humanos, no se trata de una democracia.

El encuentro tendrá lugar en el Monumento al General San Martín, sobre Avenida Argentina al 300. La convocatoria será a partir de las 11 e invitan a las escuelas a participar. El recorrido que realizarán será de aproximadamente 15 cuadras, partiendo desde el monumento hasta la Avenida General Mosconi y regresando al punto de encuentro.