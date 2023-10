María Elena, la bombera que es un faro para otras mujeres

María Elena Ibarra tiene 49 años y no se conformó sólo con saber manejar una autobomba y ser bombera . Hace siete años, cuando ingresó al cuartel de bomberos de Piedra del Águila , sabía que tenía otro desafío por delante, y con el tiempo lo logró.

Es la única mujer en la provincia de Neuquén que está al frente de un cuerpo de bomberos , un lugar predominantemente ocupado por varones. No fue la primera, pero lo es en la actualidad. La pionera en estar al frente de un cuartel fue Karina Cuevas, de Villa La Angostura.

“Cuando entré fui la única mujer por mucho tiempo, pero me ayudaron mucho y más allá del reglamento que estuvo durante años para varones, en los que no había licencia por maternidad. Pero también al día de hoy, por ejemplo, la ropa que usamos es de hombre, no existe en el mercado equipamiento para mujeres y cada día somos más”, dijo la bombera a LMNeuquén.

Bombera, municipal y mamá

María Elena nació en San Rafael, Mendoza, y hace 29 años llegó a la provincia de Neuquén. Se casó, tuvo hijos y trabajó como comerciante y actualmente es empleada municipal en la Dirección de Juventud y Eventos. Durante la pandemia estuvo a cargo de Defensa Civil e hizo curso de manejo defensivo y de brigadista en la Federación Neuquina de Bomberos, que la llevaron a participar de eventos de emergencia de importancia, como los incendios forestales en la cordillera, como el lago Martin y El Bolsón.

María Elena Ibarra.jpeg La bombera María Elena Ibarra tiene 49 años y fomenta la participación de mujeres y jóvenes aspirantes para ingresar al cuartel.

La mujer llegó al cargo de suboficial sargento en el cuartel y desde este año está cargo de la institución que tiene 17 personas, de las cuales 15 son bomberos activos y dos del cuerpo de reserva.

La idea de María Elena es que cada vez se sumen más voluntarios y mujeres al cuartel. Es algo que emprendió en una formación de liderazgo en el programa Neuquinas con impacto. El programa está organizado por los ministerios de Mujeres y la Diversidad y de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía, la Fundación Potenciar y ONU Mujeres.

“Mi propósito es hacer una escuela de cadetes, ya está activa y son seis chicos menos de 18 años que están haciendo la formación para en un futuro ser bomberos”, señaló María Elena.

La mujer dijo que su trabajo es una suerte de inspiración y vocación al voluntarismo.

“Trato de fomentar día a día que ingresen más mujeres, los varones nos ayudan, pero también está bueno hacerlas parte de estas instituciones que históricamente han sido para hombres”, concluyó.

Mujeres con impacto y liderazgo

María Elena sostuvo que, como muchas mujeres, trabaja todo el día. A la mañana en la Municipalidad, donde a veces tiene que dejar algunas tareas por las emergencias en el cuartel, por un accidente o un incendio. Y a la tarde en el cuartel, donde tiene que organizar las salidas y planificar.

“La responsabilidad es muchísimo más grande que la de ser bombera. Trabajo a la mañana hasta las 13 o 14 o más y después el resto a la tarde estoy todo el tiempo en el cuartel, preparando capacitaciones, haciendo notas y en los servicios cuando sale a cualquier hora”, sostuvo la mujer.

Indicó que Piedra del Águila es un lugar estratégico en cuanto a las asistencias en emergencias y que tienen más salidas por accidentes que por incendios de estructuras. “En accidentes tenemos uno o dos por día, pero los fines de semana largo no alcanzamos ni al almorzar”, indicó.

La mujer dijo que han hecho varias capacitaciones para amortiguar el impacto psicológico y emocional que tiene el cuerpo de bomberos, debido a la gran cantidad de accidentes en la Ruta 237.

“Nosotros levantamos los cuerpos de la ruta, porque acá no hay forenses. En esa parte hacemos psicología en emergencia de debriefing (sacarse las emociones) poner en palabras para que después no se transforme en una enfermedad”, indicó María Elena.

Y acotó: “Cuando uno va a la realidad, actúa, pero te quedan en los recuerdos, las pérdidas materiales y humanas. En febrero de este año tuvimos un incendio de estructura con pérdidas humanas y en 2022 también. Es impactante. En la ruta es distinto, si bien vemos pérdidas y nos queda la satisfacción de haber ayudado”.