Mariano Gaido sobre el Tren del Valle: "Lo único que falta es que nos hagamos cargo del tren"

Gaido inauguración apeaderos tren del valle

El reclamo desde Neuquén

"La provisión del servicio es responsabilidad del gobierno nacional, hemos dado todas las condiciones para que esto suceda", se quejó Gaido en una entrevista con LU5, luego de haber participado de un encuentro federal de intendentes. "Es inexplicable, no entendemos por qué", afirmó.

"Desde Cipolletti se hizo todo lo que había que hacer, como la señalización", dijo sobre los trabajos sobre la ruta 151. "Lo hablamos con Rodrigo Buteler y vamos a hacer una presentación en conjunto para que el tren funcione, necesitamos dos formaciones y no una y en estado deplorable", agregó.

"Lo único que falta es que los intendentes o gobernadores nos hagamos cargo del tren. Eso sería inexplicable", disparó. "El servicio esencial que presta el tren tiene que estar garantizado. Los tienen que garantizar como hacemos nosotros con los servicios de recolección de residuos".

nueva estacion tren del valle barrio union plottier

Para Gaido, el gobierno nacional ya ha tomado este tipo de decisiones en muchos ámbitos que eran de su responsabilidad. "Tenés que ir a la escuela porque sos el director, tenés la responsabilidad de resolver el problema porque sos el gobierno nacional", dijo en referencia a la falta de responsabilidad de Nación sobre temas que son de su competencia.

"Que el gobierno nacional no se responsabilice por el servicio esencial que presta el tren y no es que los intendentes no nos hicimos cargo. Buteler hizo obras viales y todos los neuquinos hicimos un aporte para construir cinco apeaderos para que los pasajeros los puedan utilizar", afirmó.

Gaido consideró que desde los municipios beneficiados por el Tren se realizaron aportes para sostener el servicio e incluso para colaborar con su funcionamiento. Sin embargo, descartó la posibilidad de que el servicio pase a manos de un Municipio, ya que conecta varias localidades e incluso dos provincias diferentes.

Por eso, aclaró que están en diálogo tanto con Buteler como con Luis Bertolini, intendente de Plottier, para elevar juntos un pedido que apunte a la reactivación del servicio del tren de pasajeros.