Mario Grinman: "La inflación es la madre de todas las batallas en Argentina"

El referente de la cámara agregó que viajan de manera continua a la región, y esta vez llegarán convocados por una conferencia con importantes disertantes. "Neuquén es una provincia espectacular, con mucho potencial", dijo sobre la pujanza de un sector que se motoriza a partir del desarrollo del oil and gas. Sin embargo, desde la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN) señalaron que en el último mes se notó una fuerte caída de las ventas como consecuencia de la última devaluación del peso y que no esperan cambios a partir del programa de Compre Sin IVA.

acipan cac evento.jpg

"El potencial de Neuquén forma parte del potencial que tiene Argentina, que no es un país rico porque tiene más de 40% de pobres y una inflación de tres dígitos que no tiene un país rico. Lo que tiene es una riqueza potencial, las clases dirigente política y que han fracasado en su gestión tienen que darse cuenta de que no se pueden seguir con los mismos modelos políticos", dijo y agregó: "Necesitamos un modelo productivo donde se incentive la meritocracia, no se puede seguir distribuyendo platita gratuita para que la gente piense que se puede seguir viviendo sin estudiar y sin trabajar, eso no pasa en ningún país".

Para Grinman, hace falta reestablecer un orden social. "Hoy la Argentina es un país totalmente desordenado, donde no se respeta la Constitución Nacional y las leyes, los gobernantes no la respetan y están disociados de las necesidades de la sociedad, tratan cosas en el Congreso que a las personas no les importan", indicó.

Además, señaló que los comerciantes y el resto del sector empresario necesitan que el cambio de gobierno llegue con un compromiso para generar confianza, previsibilidad y certidumbre, sin importar cuál sea el signo político que se imponga en octubre. "A los empresarios, la incertidumbre nos genera alergia: no podemos prever nada si no podemos saber a qué precio vamos a cobrar o reponer, y no a futuro, sino a diez días", aseguró. Por eso, aclaró que hace falta generar reglas de juego más estables y un orden que se sostenga por un compromiso que exceda las peleas por cuestiones ideológicas, partidarias y hasta personales de la clase política.

El presidente de la CAC llegará a Neuquén para participar de una conferencia organizada junto a ACIPAN y el Centro Pyme Adeneu, que busca analizar el pasado, el presente y las perspectivas futuras de la economía argentina. "No podemos llevar las herramientas para saber qué hacer en el futuro, pero sí hacer una serie de reflexiones para que cada uno tome sus propias conclusiones", indicó Grinman.

El evento se realizará el martes 26 de septiembre a las 18 en el salón Rainbow del Casino Magic y tendrá como oradores al propio Grinman, al analista político y confundador de Poliarquía Consultores, Eduardo Fidanza y al economista y ex ministro de Producción de la Nación, Dante Sica.

Las entradas son gratuitas pero requieren inscripción previa a través de este enlace.