Matías Nicolini: "La mayoría de los delitos de Neuquén tienen relación con la droga"

"No tenemos un dato oficial, pero sí me animaría a decirte que la mayoría de los delitos de los que somos víctimas en Neuquén de alguna u otra forma están relacionados con la droga", dijo el ministro de Seguridad de la provincia, Matías Nicolini, en una visita a los estudios de LU5.

Matias Nicolini- Ministro de Seguridad (5).JPG Maria Isabel sanchez

El objetivo es "ir a fondo contra la droga" para reducir los índices de delitos en Neuquén. Nicolini aclaró que "no solamente es el consumo en sí, digamos la venta para consumo, sino todo lo que tiene alrededor, todos los negocios conexos y todos los delitos conexos que se generan a raíz de este delito".

Entre los delitos más comunes vinculados al microtráfico se cuentan los robos y tiroteos. "Sabemos que muchas veces se generan robos o hurtos para poder acceder a dinero para comprar estas sustancias y también tenemos cuestiones entre las distintas bandas, entre las distintas organizaciones criminales que generan abusos de armas, disparos, lesiones, lesiones leves, lesiones graves, homicidio", expresó.

Una lucha contra la venta, no contra el consumo

"Nosotros como Estado y desde la seguridad no atacamos, no perseguimos al consumidor de droga. El consumidor de droga es una víctima de los delincuentes. Nosotros atacamos a los delincuentes", dijo Nicolini en la entrevista exclusiva con LU5.

Quema de drogas incautad apor la justicia (17).JPG Claudio Espinoza

En ese sentido, consideró que los culpables son "los que hacen que en el circuito, que en el mercado, que en nuestras calles haya droga, al acceso de nuestros hijos, de nuestras familias". Y agregó: "Nos han copado las plazas, nos han copado las puertas de las escuelas, lugares donde tiene que estar la familia, donde tienen que estar los chicos jugando, aprendiendo en la escuela y no siendo víctimas de vendedores de droga".

Para Nicolini, es importante recordar que detrás del narcomenudeo hay organizaciones más grandes y poderosas. "Vamos no solo contra los perejiles o contra los soldaditos que son muchas veces los vendedores en última instancia. Tenemos que ir contra las organizaciones que agrupan a estos soldaditos y a estos vendedores de última instancia de la cadena", afirmó.

Una ley que necesita refuerzos de Nación

Pese a que Nicolini consideró que la implementación de la ley dio resultados positivos, aclaró que la seguridad no se puede construir en solitario desde la provincia.

Matias Nicolini- Ministro de Seguridad (2).JPG

"Hicimos más de 250 allanamientos y 170 operativos, ya contamos con 5 condenas el Poder Judicial, más de 17 están con prisión preventiva bueno, se han secuestrado más de 13 millones de pesos en efectivo, vehículos, armamento, sustancia, marihuana, cocaína.", repasó.

Agregó que necesitan apoyo de fuerzas federales, como Gendarmería o Prefectura, para controlar toda la ruta de la droga. "En cada encuentro nacional con la ministra Patricia Bullrich le planteamos el tema de las fronteras neuquinas, que tienen una particularidad especial", dijo.

"Topográficamente somos la provincia con más pasos hacia Chile, oficiales y no oficiales, la topografía de nuestra provincia favorece el colarse por distintos lugares porque tenemos montañas que no son tan altas y las condiciones climáticas no son tampoco tan adversas como para poder favorecer este tipo de iniciativa delictiva", afirmó.

Patricia Bullrich y Matías Nicolini.jpg

Y agregó: "Tampoco es tan necesario tener, no sé, un gendarme cada 200 metros en la frontera, porque hoy en día contamos con medios tecnológicos, con drones, aviones de que puedan ser recorridos, drones térmicos".

El combate contra el microtráfico permitió conocer más sobre cómo es el movimiento de la droga en Neuquén. Nicolini aseguró que "no existe prácticamente transporte de marihuana, pero sí ingresan drogas sintéticas y cocaína". Según agregó, ven "gran producción de marihuana local. Muchas plantas muchas veces amparados por esta legislación que ha permitido a los consumidores o a legítimos usuarios".

La distribución de los recursos de la Policía en la provincia

El ministro repasó los avances que hizo durante su gestión para fortalecer las fuerzas de seguridad. Aclaró que la Policía cuenta con 8014 agentes, se sumó más equipamiento y se compraron 250 nuevos patrulleros.

rolando figueroa matias nicolini policia

Sin embargo, aclaró que la distribución del personal se da en base al análisis de zonas calientes, con más incidencia del delito y en base al tipo de delitos que se ven en cada región. En la capital, por ejemplo, destacó la importancia de la prevención con más patrulleros.

"Yo creo que la prevención es importantísima y se da mucho con presencia. A mí me gusta verlo de noche, sobre todo, los móviles iluminados. A los nuevos móviles les hemos puesto unas balizas muy importantes, con buena capacidad lumínica, yo creo que eso es importante en tarea de prevención, que se vea el policía en la calle que se vean los patrullajes y que se vean las luces de la policía, eso yo creo que denota gran presencia policial y eso genera mayor seguridad", expresó.