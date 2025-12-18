Mercado de Carnes despide el 2025 a lo grande y sortea una casa

Fue un año marcado por un crecimiento sostenido que incluyó nuevas inauguraciones, más empleo local y un incremento significativo en su producción y capacidad operativa.

Mercado de Carnes cierra el año con un megasorteo en sus sucursales

Mercado de Carnes cierra un 2025 histórico, con tremendos sorteos: una casa, un auto y 5 motos . Del 4 al 31 de diciembre inclusive, todas las compras superiores a $75.000 en cualquiera de las sucursales de la Ciudad de Neuquén, Plottier, Centenario y Bariloche participan de este mega sorteo.

Un año marcado por un crecimiento sostenido que incluyó nuevas inauguraciones, más empleo local y un incremento significativo en su producción y capacidad operativa.

Para agradecer el acompañamiento de cada cliente, se lanza este mega sorteos de fin de año , que incluirá una casa de 27 m² , un auto 0 km Citroën Basalt Live Pack MY26 y cinco motos 0 km Mondial LD 110 MAX RT , además de promociones semanales exclusivas en todas las sucursales.

Un año de expansión y compromiso local

Durante 2025, Mercado de Carnes consolidó su presencia en la Patagonia con la inauguración de dos nuevas sucursales estratégicas:

, abierta a mediados de año, y San Carlos de Bariloche, inaugurada recientemente con una fuerte respuesta del público local.

Con estas aperturas, la empresa alcanzó casi 100 empleados, fortaleciendo su rol como generadora de empleo regional y reafirmando el compromiso con el desarrollo económico de la región.

“Para nosotros, el crecimiento no tiene sentido si no es junto a nuestra comunidad. Por eso cada nueva sucursal, cada empleado que se suma y cada cliente que nos elige son parte esencial de este presente tan especial que estamos viviendo”, destacó la dirección de Mercado de Carnes.

Sorteos de Fin de Año: una forma de agradecer

Entre el 4 y el 31 de diciembre, quienes realicen compras superiores a $75.000 en cualquiera de las sucursales de Neuquén Capital, Plottier, Centenario o Bariloche, recibirán un cupón para participar del sorteo.

Los premios incluyen:

1 casa de 27 m² de Attila S.A.S.

1 auto 0 km Citroën Basalt Live Pack MY26 de Pire Rayen

5 motos 0 km Mondial de Motosur

El sorteo se realizará el 14 de enero de 2026 a las 21:00 hs, en un vivo de Instagram a través de las cuentas oficiales @mercadodecarnes.nqn y @mercadodecarnescordillera.

Durante la transmisión se mezclarán todos los cupones de las sucursales, se anunciará cada premio antes de extraerlo, y se llamará a cada ganador en vivo desde el número corporativo correspondiente.

Seguimos creciendo

Las buenas repercusiones en Bariloche y la alta demanda hicieron posible la pronta expansión. Es por eso que este viernes 12 de diciembre inauguramos nuestra segunda sucursal de Bariloche. La misma estará en el Barrio San Francisco III en la esquina de calle México y concepción. Y eso no es todo, porque las sorpresas continúan.

Más premios

Este viernes inauguramos con todo y además de nuestras promos y sorteos vigentes a las primeras 200 personas que vengan a comprar, les regalaremos un voucher para seguir disfrutando de los mejores cortes. Recordá Barrio San Francisco tercero esquina México y Concepción.

Promociones todas las semanas

Además de los premios principales, fieles a su estilo, Mercado de Carnes ofrecerá promos semanales en cortes seleccionados, y productos de temporada, con el objetivo de acompañar a los hogares patagónicos en las fiestas y facilitar el acceso a productos de calidad.

Ofertas:

Vacío congelado: $14.499 el kilo

Asado tira: $9.999 el kilo

Bife angosto congelado: $14.499 el kilo

Colita de cuadril congelada: $15.999 el kilo

Ojo de bife congelado: $15.999 el kilo

Ofertas válidas hasta el 21 de diciembre inclusive

“Este año crecimos muchísimo, pero lo más importante es que lo hicimos acompañados por nuestros clientes. Este sorteo es nuestra manera de agradecer su confianza y de celebrar juntos un 2025 que superó todas nuestras expectativas”, expresaron desde la gerencia.

Sobre Mercado de Carnes

Mercado de Carnes es una empresa patagónica dedicada a la comercialización de carne y productos alimenticios, con un fuerte enfoque en calidad, precios accesibles y atención personalizada. Con presencia en Neuquén, Plottier, Centenario y Bariloche, continúa expandiéndose con una visión clara: llegar a más familias, ofrecer mejores opciones y fortalecer la economía regional.

Para conocer más acerca del sorteo, los premios, bases y condiciones o las ofertas semanales podes seguirlos en redes sociales.

Instagram: @mercadodecarnes.nqn y @mercadodecarnescordillera.

TikTok: https://www.tiktok.com/@mercadodecarnes_