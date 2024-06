Metafísica: "Neuquén es un foco magnético de Luz"

conny mendez.jpg Conny Méndez.

“Era una mujer divertidísima y muy positiva que de todo te hacía un chiste. Era una cantante famosísima que se vestía muy elegante. Quién tiene un pequeño parecido a ella en la Argentina, aunque no es una cantante, es Mirtha Legrand”, agregó.

La metafísica

La palabra Metafísica implica para el conocimiento general ese aspecto del saber que desarrollaron muchos filósofos desde Aristóteles en adelante y que se aplican básicamente al estudio de la realidad. En el contexto de las enseñanzas que practican los metafísicos de la línea de Conny Méndez, Rubén Cedeño explicó que a través de la práctica de la Enseñanza Metafísica se capacita para eliminar problemas, conflictos, situaciones negativas y todo lo tóxico a través del “Decreto”.

"Es muy importante lo tú decretas y ¿cómo se decreta? pues, pasamos todo el día decretando. Sí estamos siempre diciendo: el país no sirve, no hay dólares, no hay dinero y esa cantidad de negatividades que dice la gente, deberíamos saber que esto no se dice, si alguien va a decir eso, más vale es preferible que se quede callado la boca, y si se lo oímos decir a alguien, atención porque aquí viene la primera enseñanza, debe uno decir “Te quito poder”. No hay plata porque le das poder a que “no hay dinero”, te enfermas porque le das poder a la enfermedad", agregó.

"La Enseñanza Metafísica es todo “rapidito, facilito y sin problemas” y por eso tenemos éxito en todas partes. Tú le vas a decir a todo lo negativo: “Te quito Poder” y esa es la enseñanza para todos cuantos la reciban se pongan a aplicarlo. Nosotros no damos esta enseñanza con intereses económicos, ni de que me sigan. Yo no necesito que nadie me siga. Fama ya la he tenido con mi música, mis canciones y composiciones. Yo lo que quiero es que la gente aprenda a resolver su vida", dijo Cedeño.

"Nosotros no somos teóricos, yo no me voy a poner a hablar de teorías y que la gente se vaya a quedar sin nada, la idea es que siempre se puedan quedar con algo”, añadió.

Para los metafísicos la palabra crea realidades que se plasman desde el pensamiento hasta la expresión cotidiana. La mente se convierte entonces en un instrumento que hay que estudiar, conocer y aprender a manejar.

Cedeño explicó que la gente debe saber que de tanto repetir una cosa, eso pasa al inconsciente. "Cuando estas aprendiendo a manejar un auto sincrónico, que vas poniendo primera, segunda y tercera, de tanto hacerlo llega un momento en que cambias directamente con la palanca y no te das cuenta, porque eso paso al inconsciente", indicó.

"Así pasan al inconsciente enfermedades, carencias, fealdad, ignorancia, mala voluntad y cuando está almacenado allí, así como está almacenado el cambiar las velocidades de un auto, eso se queda para siempre y actúa como un arco reflejo, pero hay una manera que conoce la Metafísica y es el “Decreto”. Diciéndole: “Lo borro”, “Le quito poder”; y decretando el asunto al revés de cómo la negatividad lo dice. Por ejemplo, ante el “no hay plata” decimos: “Te quito poder” y “Yo soy mi provisión ilimitada de dinero”. No me crean para nada, pónganlo en práctica y van a ver que les funciona” propone Cedeño, brindando además una explicación sencilla de las leyes dentro las cuales, según los metafísicos resultan posibles estos cambios", sostuvo.

“La Metafísica es una vivencia, porque es lo tú vives cada día y lo que te instruye es como hacer esa vivencia de la mejor manera", dijo Cedeño y detalló que primero hay que pensar positivo, segundo conectárse con tu “Ser Interno” porque todos los seres humanos tenemos un Ser Interno puro y perfecto, que nunca se disgusta, que lo sabe todo, que es próspero, bello y dadivoso.

"¿Qué ha pasado? Las negatividades han hecho como cuando se le echa basura o agua sucia, a aquello que era limpio y puro, y es por ello que ya ni cuenta nos damos que tenemos un ser de luz dentro de nosotros, que somos nosotros", señaló.

El tercer paso es la de las “siete leyes” que funcionan en el universo y que si se aprende y se ponen en práctica las personas se podrán deslizar por todas partes.

"La primer de esas leyes es la ley de Mentalismo, todo es mente y que lo que tú piensas se manifiesta. Lo otro es que Dios tiene siete aspectos, no le desea mal a nadie porque es bueno, no es malo, no se enferma, no es feo, es bello, puro y perfecto y esos son sus aspectos. Si tú eres hijo de Dios entonces heredas los genes de tu padre, nosotros somos igualitos a dios. Tenemos derecho a heredar ese patrón de perfección que son esos genes de luz, pero como también hemos sido tan negativos, no hemos podido manifestarlo y en Metafísica te enseñamos cómo hacerlo", explicó Cedeño.

"También enseñamos algo fantástico, como mágico, que es a transmutar lo negativo con la “Llama Violeta” que es una energía que existe, creada por Dios mismo, que nosotros la podemos invocar, para eliminar y disolver todo lo negativo en nuestra vida. Esos son los pilares y los objetivos de la Metafísica”, agregó.

El autor

Rubén Cedeño es autor de más de 550 libros publicados en varios idiomas por veinticuatro editoriales. Dictó cerca de 10 mil conferencias desde 1970 en los 96 países que ha visitado y la mayoría de ellas están grabadas y disponibles en las redes sociales. Además de educador, artista plástico y compositor académico, es mencionado en el “Diccionario de compositores latinoamericanos” y en la “Enciclopedia de la música en Venezuela”.

La metafísica y Neuquén

Según la Metafísica cada ciudad del mundo tiene sus “Protectores” y “Guardianes” espirituales y por cierto la ciudad Neuquén además de contar con su propia Guardiana se constituye en palabras de Cedeño en un lugar muy particular.

“La ciudad de Neuquén tiene una Guardiana Silenciosa estupenda, que es el Ángel Guardián que custodia todo Neuquén. Sabemos que Neuquén es un Foco magnético de Luz porque está muy cerca de los Andes y los Andes son la zona de mayor luz para todo el planeta Tierra, que tiene un foco espiritual en la Nueva Era está en el Lago Titicaca y a lo largo de toda la Cordillera de los Andes. El Cristo de los Andes que está en Argentina es un lugar magnético del Maestro Saint Germain”, dijo.

La invitación para poder participar de la disertación “Silencio quita pesares” es para el sábado 22 de junio a las 18:30hs en Hotel Hilton Garden Inn de Avenida Argentina 1200. Se aclara que, aunque las actividades ofrecidas no tienen costo alguno sino con el ofrecimiento de la “Donación Amorosa” para colaborar con los gastos propios de la actividad.

Para mayores informes pueden comunicarse a los teléfonos: 2995045084 – 2995243438 y por redes sociales al Instagram y Facebook: Metafísica Río Negro y Neuquén.