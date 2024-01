Miércoles caótico en Neuquén: habrán varios cortes de calles y manifestaciones

El tránsito en el centro de Neuquén capital podría complicarse este miércoles por la superposición de varias manifestaciones y protestas en reclamo de asistencia al gobierno de la provincia. Al reclamo que comenzó ayer por parte de los trabajadores del ex Ministerio de Desarrollo Social se suman las organizaciones sociales, que piden por el regreso del bono para obtener una garrafa.

En diálogo con LU5, la dirigente barrial Gladys Aballay indicó que desde diciembre no reciben los bonos, fundamentales para acceder a garrafas en los sectores populares de la ciudad. "Como el bono no está, hay personas que quizás podían comprar una sola garrafa al mes, hoy tienen que comprar todas, y el precio subió en diciembre, está al rededor de 12 mil en la planta y en el barrio es un precio que nadie controla", explicó.

Corte de calles por pedido de garrafas- gregorio alvarez (2).JPG Maria Isabel Sanchez

El bono es utilizado para poder canjear una garrafa vacía por una llena con el camión repartidor. Pero, al no haber bonos, tampoco pasa el camión garrafero por los barrios. Gladys señaló que en los comercios de barrio, los precios no están controlados.

"He llegado a encontrar garrafas de hasta 18 mil pesos, son los precios que nunca se pudo controlar. Entonces la familias que por ahí no tienen como ir a buscar a las plantas, pagan esos precios. Se está haciendo imposible acceder a un servicio tan necesario para las familias que no tienen acceso a la red de gas", indicó la dirigente.

Su reclamo, en pleno centro de la ciudad, se sumará al que ya ayer complicó el tránsito en Casa de Gobierno, en la esquina de calles Roca y La Rioja. Se trata de los trabajadores que asisten a familias en situación de vulnerabilidad y que dependían del ex Ministerio de Desarrollo Social, pero que quedaron desamparados ante el cambio de gestión en la Provincia.

Los trabajadores de distintos dispositivos que dan asistencia a niños, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad y adultos mayores, y que "estamos en lucha porque estamos solicitando en un principio, el pago de los haberes correspondientes a diciembre del personal eventual, quienes cobraron solo 9 días del mes de diciembre y no han cobrado el resto aunque estén cumpliendo horarios".

Casa de Gobierno Neuquén.jpg

Uno de los pedidos es que se definan las partidas necesarias para poder garantizar la asistencia alimentaria a la población usuaria. "La situación es crítica y a razón del cambio de gobierno y las dificultades en cuanto a lo administrativo, hubo muchos aportes económicos que se vieron interrumpidos", remarcó Páez.

"Tenemos un pedido de desalojo al dispositivo de prevención a la violencia familiar, cuando somos la provincia con más femicidios. A su vez, los dispositivos de discapacidad que no tienen los aportes correspondientes", insistió.

Dentro de los reclamos, señalaron que no pueden atender a los usuarios por no contar con partidas para la asistencia alimentaria ni con un presupuesto aprobado para poder funcionar en los dispositivos de familia, niños judicializados y violencia.