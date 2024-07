Mil millones de pesos, 14 allanamientos y fondos que no llegaron a los comedores: el minuto a minuto de un día agitado

Live Blog Post

Fiscalía apuntó a un referente de FOL

En el marco de una investigación por presunta defraudación a la administración pública provincial por parte de organizaciones sociales, el Ministerio Público Fiscal (MPF) afirmó que no pueden ubicar a uno de los principales referentes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), que se había convertido en el vocero de los desocupados durante los acampes para pedir que las personas sin empleo sean incluidas en la obra pública de la provincia.

"Sale en todos los medios y va a todos los cortes de ruta, pero su domicilio no lo conocemos", dijo el letrado y aclaró que sobre él no pesa un pedido de captura, sino un pedido de ubicación. Por eso, señaló que no está prófugo, pero sí buscan dar con su paradero para identificarlo y continuar con la investigación.