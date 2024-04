Milei entre el apoyo de empresarios, el dólar y exigencias del Congreso

La última vez que la Argentina había llegado a lograr superávit fiscal y comercial (gemelos) fue en 2003, durante la primera parte de la gestión del expresidente Néstor Kirchner. Desvaríos de la política, llevaron en ese entonces a dinamitar este logro en pocos meses.

Pero claro, como en toda gestión, los números que presentará el ministro Luis Caputo, con el cierre del primer trimestre, están en algunos puntos ‘retocados’ para que se puedan llegar a los resultados prometidos.

En el plano fiscal, un informe de la Asociación Argentina del Presupuesto y la Administración Financiera Pública (ASAP) -uno de los organismos más respetados por los catedráticos- remarca que el mes pasado se reinstaló el desequilibrio fiscal, tanto primario como financiero, y eso cambiaría la ecuación de los números oficiales.

En el frente del comercio internacional, el superávit se muestra tal cual es. Sin embargo, mucho de los pagos a los importadores siguen en lista de espera, lo que sin dudas ayuda a mostrar números positivos en la balanza comercial.

Pero, claramente estos son solo detalles. No hay que olvidar que la administración de Javier Milei recibió un país totalmente destruido desde el punto de vista social y económico. Y en estos poco más de cuatro meses, con mucho esfuerzo social, se están alineando la mayor parte de las variables macroeconómicas del país. Es mucho lo que se hizo en materia económica en tan poco tiempo.

En este contexto, el Gobierno mostrará también como un logro la fuerte desaceleración que se verificó sobre los precios mayoristas de marzo (5,4%), la que tendrá efectos en la minorista de abril. No son pocas las consultoras que anuncian que este mes el IPC se ubicará en un dígito. Un resultado esperado no solo por el Gobierno, sino por toda la sociedad en su conjunto.

A pesar de que el jefe de Estado se mostró reticente a dar adelantos sobre los planes que tendría su gestión, lo cierto es que durante el discurso que brindó ante los empresarios adelantó que “el futuro será con mucha baja de impuestos”, advirtiendo que no planea desviarse en su rumbo. La mayor parte de los presentes en el Foro Llao Llao se retiraron muy conformes con las palabras del presidente. Hubo elogios -hasta exagerados de alguno de ellos- mostrando así su respaldo por lo actuado hasta ahora.

“No nos tenemos que olvidar de donde venimos”, confió la fuente empresaria, que pidió estricto off ante la consulta de este medio. “La única forma de integrarnos al mundo y que lleguen inversiones, es alineando la macroeconomía. Esa es la prioridad. Y este es el camino que eligió el Gobierno. Está en lo correcto”, agregó sobre el final de la conversación.

Desde el entorno del ministro Luis Caputo, el optimismo no es menor. Si bien en su último viaje a Estados Unidos no lo lograron convencer al Fondo Monetario Internacional (FMI) para que libere 15.000 millones de dólares adicionales al programa acordado, recibieron pleno respaldo de los principales inversores del Wall Street. Un dato importante.

Melconian se metió en la discusión del dólar

Las críticas al Gobierno de la mayor parte de los especialistas se concentran fundamentalmente la falta de un plan económico que permita dar certidumbre para el corto y mediano plazo.

melconian 67ECEJHPLVA3BMR3VMC3RQ5KAA.jpeg El economista Carlos Melconian aseguró que existe un retraso cambiario y que no hay un plan de estabilización.

“No hay ningún plan de estabilización que haya tenido éxito si primero los precios relativos no están alineados. El programa económico está puesto hoy en si la inflación llega a un dígito mensual, pero si la composición de precios internos no se arregla, perdemos tiempo. Acá la cosa no es la inflación (mensual) de un dígito, sino cuándo lanzamos un plan de estabilización”, destacó este fin de semana el economista Carlos Melconian en una entrevista realizada por radio Mitre.

Cuando, en referencia al valor del dólar, le recordaron que el presidente Milei dijo en Bariloche que quienes hablan de retraso del dólar dicen una “estupidez”, Melconian respondió: “el presidente tiene la voluntad de no devaluar, es la palabra del presidente. El dólar libre del 10 de diciembre 2023 da hoy 2.200 pesos. La discusión es que luego del innecesario dólar a 800 pesos, la inflación fue del 90% y el dólar subió al 2% mensual. La visión callejera es que estamos en un problemas. El dólar de hoy no es genuino, es trabado. Se mantiene en parte por el blend (80% de la exportación liquidada a dólar oficial y 20% al “contado con liquidación”, que así abastece a ese mercado) y la imposibilidad de pagar las importaciones. Lo sabe todo el mundo. Esto no es un producto de libertad absoluta con inversión, ingreso de capitales, privatizaciones, en la cual uno quiere sacar dólares de la canoa, pero los dólares entran y entran”.

En otra parte de la entrevista, el economista fue contundente: “Uno mira los procesos de encaprichamiento de atraso cambiario: algunos lo pueden sostener, varios se estrellan, pero al final siempre terminan mal. Mejor no incubar ese problema. Que el tipo de cambio se mueva hacia la estabilidad es parte de la preparación de un programa de estabilización”. A las claras Melconian esta señalando que seguir con un dólar anclado para contener la inflación, no es negocio para nadie.

Poco respaldo en el frente político

El respaldo que recibe el Gobierno del sector empresarial no se condice con el apoyo político interno. Pasados más de cuatro meses al frente del Ejecutivo, el Congreso todavía no sancionó ninguno de los proyectos enviados por el oficialismo. Es decir que, todo el avance para desregular la economía, se hizo hasta ahora sin acuerdo político. Pero esto tiene un recorrido corto. Para sostener en el tiempo los cambios estructurales que se necesita la economía, es imprescindible contar con leyes. No hay otro camino, en la precaria democracia que nos manejamos.

francos guillermo 264598_1701217438.jpg El ministro del Interior, Guillermo Francos, sigue negociando con los Gobernadores para que den su aval a las leyes que están en el Congreso.

Esta semana será clave por la prueba que deberá sortear el oficialismo. La nueva Ley Bases estará en el centro de la escena y el Pacto de Mayo en un horizonte de corto plazo, dos temas que determinarán el éxito o el fracaso de las negociaciones que mantiene el Gobierno con la oposición de cara a las primeras reformas propuestas por Javier Milei.

En este contexto, el Presidente volvió a insistir en que las reformas que se enviaron al Congreso son fundamentales para que el país vuelva a crecer y le reclamó a la oposición un respaldo que culminará con la firma del Pacto de Mayo en Córdoba. En este frente político, a diferencia de lo que pasa en economía con los empresarios, todo esta por verse. No hay nada definido y, pese a los esfuerzos del ministro del Interior Guillermo Francos, poco es lo que está cerrado con los gobernadores y sus representantes en las bancas del Congreso.

Neuquén, el otro gran foro

Esta semana convergió en Neuquén la plana más importante -pública y privada- en materia energética del país. Fue durante la tercera edición del Vaca Muerta Insights. Todas las miradas estaban puestas en las palabras del presidente de YPF, Horacio Marín. No defraudó.

Su exposición generó un entusiasmo especial dentro del auditorio y, específicamente, entre los titulares de las principales firmas del país allí presente. Volver a hablar de eficiencia, productividad y crecimiento, dejando de lado el pegajoso relato político de los últimos años, fue un bálsamo para los empresarios que participaron del evento.

ypf marin.webp Horacio Marín dio claras precisiones sobre el norte que quiere que tome la empresa.

Explicó la situación actual de YPF, entendiendo su complejidad, los aspectos técnicos, económicos y sustentado en datos y conocimiento de la industria; siempre mirando hacia el potencial de la empresa que tiene en el corto y mediano plazo. En definitiva, ató el futuro de YPF al sueño que tiene como país.

Sus palabras rememoraron aquellos discursos de uno de los grandes gestores de la YPF moderna de los ‘90, el Ingeniero José “Pepe” Estenssoro. Con todos los pro y contras que trae en un principio los cambios estructurales de un sistema, la nueva empresa de ese entonces, surgida durante el gobierno de Carlos Menem y en el marco de las privatizaciones, se constituyó en una de las grandes firmas de orden mundial. En poco tiempo, pasó a tener una gestión moderna y profesional logrando desarrollar y poner en producción muchas de las reservas que la YPF estatal había descubierto pero que, por falta de acceso al financiamiento, no había podido desarrollar. De esta manera, en solo un par de años, Argentina logró el autoabastecimiento e incluso se convirtió en exportador neto de hidrocarburos. Marín con sus palabras evocó esos momentos. Y prometió, con los enormes cambios de paradigma que presenta hoy el sistema, que éste es el presente y futuro para la empresa.