Mucha nieve, vientos huracanados y sin visibilidad: el impacto del temporal

"Las ráfagas son fuertes, con mucha presencia de arena, lo cual hace escasa la visibilidad. Pedimos precaución al transitar, sobre todo por las rutas provinciales 7 y 17, debido a que mucha gente está bajando de trabajar", expresó el titular del área de Defensa Civil municipal, Modesto Muñoz, a LMN.

De acuerdo al alerta, los vientos más fuertes se registran en el el sector oeste con velocidades entre 55 y 70 km/h, y ráfagas que pueden rondar y superar los 90 km/h.

Tal es así que en Rincón de Los Sauces, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) pronostica fuertes ráfagas de viento por la tarde, de 84 km/h. "Tenemos algunos árboles caídos y estamos trabajando en conjunto con el EPEN", informó el referente de Defensa Civil, Carlos Escobar, a LMN.

En Zapala también, el viento era impiadoso y amenazaba con llegar a los 92 kilómetros por hora, en la tarde y de acuerdo a las mediciones de la AIC. El temporal se combinaba con mucha nieve llegando al paso fronterizo Pino Hachado, el que finalmente quedó cortado e inhabilitado para el tránsito.

Incluso, en horas de la tarde, el temporal comenzaba a manifestarse con agua nieve en la ciudad, de igual forma que en localidades cordilleranas como San Martín y Junín de los Andes.

Hacia Caviahue-Copahue, la intensa nevada lo cubría todo. En algunos sectores, había un metro y medio de nieve acumulada y la gente tenía que abrirse camino con una pala para salir de sus casas.

termas del copahue 02.jpg Temporal de nieve en Caviahue y Copahue.

El alerta por nieve fue emitido solo para este lunes y afecta la Cordillera de Aluminé - Cordillera de Chos Malal- Cordillera de Loncopué - Cordillera de Minas - Cordillera de Picunches - Cordillera de Ñorquín; Cordillera de Huiliches - Cordillera de Lácar - Sur de Aluminé; y Los Lagos. "El área será afectada por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 30 cm, pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas más bajas la precipitación puede darse en forma de lluvia", informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

termas del copahue 03.jpg Así se encuentra Copahue.

Las ráfagas más fuertes de viento

En la zona de Chos Malal y alrededores, varios vecinos hicieron notar que prácticamente no se podía ver debido a las fuertes ráfagas de viento y el polvo en suspensión, sobre todo en los barrio de Las Vertientes y la Cordillera del Viento. No obstante, por ahora, desde Defensa Civil, Pablo Sandoval, indicó que no se habían registrado incidentes. Habrá que ver qué pasa con el correr de las horas, ya que la AIC anticipa ráfagas de 98 km/h hacia la tarde.

Nieve en Chos Malal.mp4 Nieve en Chos Malal.

Cerca de allí, en la localidad de Taquimilán, bomberos tuvieron que acudir de inmediato a un principio de incendio en las afueras de la Escuela Primaria N°112, producto de la caída de un árbol en línea de media tensión. Personal de Epen trabajaba en el lugar para lograr solucionar el inconveniente. La contingencia ocasionó a su vez la suspensión de actividades escolares, con alcance al comedor.

En dirección a la cordillera, el temporal en Piedra del Águila manifiesta con lluvia y viento. "Sin problemas por ahora. Solo voló un cartel de la estación de servicio YPF y el techo de una casa que estaba por volar fue ajustado", comentó Sonia Prieto, desde Defensa Civil, a LMN.

Llegando a San Martín de los Andes, el jefe de Defensa Civil de San Martín de los Andes, Sebastián Torcivia, comentó que llovía mucho en la zona centro y en los barrios altos está nevando, con más intensidad a unos 10 kilómetros de la localidad, en la ruta de los Siete Lagos, donde había equipos trabajando para facilitar la transitabilidad.

temporal de lluvia y nieve en SMA Lluvia y nieve en San Martín de los Ándes.

Más complicado estaba en la hermosa villa La Angostura, donde Marcos Arretche, al frente de Defensa Civil, indicó a LMNeuquén que por la lluvia intensa algunas viviendas quedaron inundadas. "Son las que reiteradas veces se inundan cuando llueve, y esta mañana tuvimos más de 100 milímetros de agua", precisó.

Temporal en Cardenal Samoré

En tanto, agregó que el paso internacional Cardenal Samoré quedó tapado por una intensa nevada, por lo que el tránsito fue interrumpido. "Es impresionante la cantidad de nieve que hay. Están tratando de sacar los camiones que no podrán cruzar", advirtió Arretche.