Alertas por viento, lluvia y nieve en Neuquén y Río Negro

Información actualizada el 28 de abril de 2024 a las 18:37 h

Más detalles en https://t.co/AgvDHAWzAt pic.twitter.com/gBXv0Iuios — SMN Alertas (@SMN_Alertas) April 28, 2024

A su vez, la advertencia en lo que respecta a las nevadas para toda la franja cordillerana con mayor afectación en la zona norte de la provincia. Se esperan entre 30 y 50 cm acumulados de nieve. En Río Negro, se espera para Bariloche, Cordillera de Pilcaniyeu y de Ñorquinco. En Neuquén: Los Lagos, Huiliches, Lácar, Aluminé, Loncopué, Picunches, Ñorquín, alcanzando el oeste de Añelo y Pehuenches, el sur de Chos Malal y de Minas.

La alerta se eleva a Naranja en parte de los departamentos de Aluminé, Chos Malal, Locopué, Minas, Picunches, y Ñorquín. Los fenómenos podrían comenzar a la mañana y extenderse durante todo el lunes, con mayor intensidad hacia la tarde. La nieve, en los sectores de alerta naranja, podría alcanzar acumulación de entre 50 y 60 cm.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, por su parte, advirtieron el ingreso del frente frío que intensificará las nevadas en cordillera durante lunes y martes. "En valles, meseta y costa; lunes templado hasta que llegue el viento", advierte el parte de la entidad. Se espera que las condiciones mejoren hacia el miércoles.

Vientos. Nieve.jpg El SMN emitió una alerta por nieve en toda la franja cordillerana.

Que implican las alertas del Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional posee un Sistema de Alerta Temprana que informa a la población sobre la posible ocurrencia de fenómenos que podrían poner en riesgo el ambiente, la vida de las personas o los bienes materiales.

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja. La verde indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos, mientras que la amarilla señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

La naranja indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

La roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.

Recomendaciones del SMN

Ante estos fenómenos, el SMN recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.