Muerte de una turista en el cerro Batea Mahuida: el video que muestra el lugar del impacto

La ex concejala de Pehuajó, Teresita Olivares, murió tras un fuerte golpe mientras esquiaba en el cerro de Villa Pehuenia. La Fiscalía avanza con la investigación.

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén continúa la investigación para determinar las circunstancias en las que el pasado viernes falleció la ex concejala de Pehuajó, Teresita Olivares , luego de sufrir un fuerte golpe mientras esquiaba en el Cerro Batea Mahuida de Villa Pehuenia .

En este marco, el personal hizo el registro de la zona con un video al que accedió LMNeuquén. Allí se muestra el recorrido que hizo Olivares desde lo alto hasta que impactó contra las escaleras de la boletería de pases. El golpe fue de tal magnitud que sufrió múltiples traumatismos y no fue necesaria la autopsia. “Pese a todo el esfuerzo realizado y a la celeridad de activación de los equipos de emergencias, no se pudo salvar la vida de la paciente, que presentaba lesiones gravísimas con fractura de cráneo, fractura de maxilar y traumatismo grave de tórax, entre otros”, informó el pasado viernes la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, quien además precisó que la turista no llevaba casco.