Murió Jorge Rey, defensor del pueblo de Neuquén

Fue funcionario público durante más de 20 años. De 2004 a 2011 estuvo en el consejo de Administración del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y también como Jefe de Delegaciones y de Relaciones Institucionales, hasta el 2011. También estuvo en la dirección de Seguridad Vial de la Provincia y en Protección Ciudadana con capacitaciones escolares.

Jorge Rey Defensor del Pueblo (5).jpg Jorge Rey tenía 64 años. Claudio Espinoza

Jorge Rey y su trayectoria barrial

Rey juró como defensor del pueblo el 6 de julio de 2023. Asumió su cargo en reemplazo de Ricardo Riva y tras tres años como concejal del MPN. Fue elegido por 10 votos de los 17 que había en el recinto y consiguió apoyo de distintos sectores políticos.

"Lo que han considerado es mi trayectoria como un referente barrial y los cargos que tuve públicos que siempre estuvieron relacionados a resolver los problemas de la gente con los organismos, siempre les respondí. Cuando estaba en el ISSN atendía todos los días casos de la gente, el contacto cara a cara", dijo el funcionario en aquel momento, durante una entrevista con LMNeuquén.

Ocupaba su cargo junto al defensor del pueblo adjunto, Emmanuel Guagliardo, quien asumió el 17 de agosto de 2023. "El Defensor del Pueblo por sí mismo no conduce a ningún lado si no es con un equipo. Uno puede tener idealizada una situación que en la práctica no da resultado. Creo que apoyándote en un buen equipo se puede tener una gestión exitosa para los vecinos", planteó también Rey.

Jorge Rey informe anual de gestion Concejo Deliberante3.jpg Claudio Espinoza

Consultado sobre los puntos clave para trabajar durante su gestión, el defensor puso foco en la inseguridad y el rol de los jóvenes en la sociedad. "Darles otro rol a los jóvenes para que puedan convertirse en líderes mediadores en las escuelas, por ejemplo. Voy a hacerme de herramientas de la gente para una mejor solución. Se están viviendo momentos de inseguridad muy fuertes y tiene que ver con una realidad nacional, la inflación, la falta de dinero y empleo, que están fuera del alcance de las políticas provinciales. Para esto hay que retomar el camino de la importancia de las comisiones vecinales, que se dejó de lado en su momento", apuntó en su momento.

El pasado 1 de diciembre, presentó ante el Concejo Deliberante el Informe Anual que sintetiza las acciones del organismo. Señaló que una de las primeras acciones fue poner en valor el capital humano, mejorando los espacios de trabajo y la disposición de herramientas técnicas, para las que formalizó un convenio con la Optic. Además, mencionó el convenio establecido con la UNCo como consultora preferencial para el abordaje de temas socioambientales.

En febrero del 2020, Rey había asumido como concejal de Neuquén en reemplazo de Alejandro Nicola, quien se desempeñaba como Secretario de Coordinación e Infraestructura de la Municipalidad. Juró “por Dios, los Santos Evangelios, por los compañeros militantes del Movimiento Popular Neuquino y los hijos de esta tierra” en compañía del Intendente Mariano Gaido, el entonces vicegobernador Marcos Koopmann, Alma “Chani” Sapag, funcionarios, familiares y amigos.