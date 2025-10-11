Murió un reconocido historiador y exconcejal de la ciudad de Plottier

Fue un profesor que formó varias generaciones. Fue el primer director del CPEM 8, y también autor del libro "Historia de Plottier. Anexos Senillosa y Arroyito”.

Falleció el historiador , exconcejal y profesor, Agustín Hugo Milán, de amplia trayectoria y reconocimiento en el ámbito educativo de la vecina ciudad de Plottier .

En febrero de este año, Milán recordó, a propósito del 30° aniversario del CPEM 55, que había llegado a Plottier con 21 años de una vasta trayectoria en la educación de gestión pública y privada, y que el 4 de marzo de 1987 había ingresado a un curso del CPEM 8 para dictar la primera clase en Neuquén .

“Hugo tiene una larga trayectoria como director. Fue profesor del CPEM 8 y fue el primer director titular del CPEM 8 de Plottier como así también fue director organizador de dos nuevas escuelas secundarias que se crearon en Plottier, como los CPEM 55 y 56”, evocó el diputado provincial y exintendente de Plottier, Andrés Peressini.

El exjefe comunal recordó al profesor Milán por su “larga trayectoria docente y política también desde la UCR. Yo era preceptor, él era director, después fuimos colegas. Me aportó en un momento de la intendencia también. Estuvo trabajando con nosotros”. El legislador destacó la militancia en el radicalismo y, sobre todo, la sólida formación profesional.

Su legado en Plottier

Milán fue profesor de Historia, Educación Cívica e Instrucción Cívica y Ciencias Sociales. Luego en 1990 logró el primer lugar en el concurso de directores provincial y eligió la conducción titular del CPEM 8.

Posteriormente, en 1994 propuso la creación de dos nuevas escuelas medias en Plottier, que fueron aprobadas y que él mismo las organizó. (CPEM 55 y 56).

También en el ámbito educativo estuvo por años Ad honorem en asesoramiento continuo del CPE, en todos los niveles de enseñanza.

Además, supo incursionar en temas comunitarios de Plottier. “Fui el impulsor de la convocatoria a la primera Convención Municipal, que dictó la Carta Orgánica. También asesor de bloques de concejales y concejal, en prestaciones ad honorem”, contó él mismo hace unos meses.

Investigó sobe el origen de la ciudad y demostró la inexistencia de una fundación formal de esta ciudad. Quedó documentado en su libro “Historia de Plottier. Anexos, Senillosa y Arroyito”.

Milán representó a los vecinos en la Comisión del Tren del Valle y logré rehabilitar este servicio ferroviario regional que vincula a Plottier con Cipolletti.