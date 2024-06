Muy cerca de ser ley en Neuquén: conductores alcoholizados pagarán por los gastos que ocasionen

La novedad, ahora, es que la comisión de Desarrollo Humano y Social (C) aprobó por unanimidad el despacho que dispone que el conductor que provoque un accidente vial deberá cubrir los gastos que le ocasione al Estado en caso de estar alcoholizado o bajo el efecto de algún estupefaciente.

Con el objetivo de disminuir los accidentes, el proyecto del Ejecutivo apunta a controlar tanto el consumo de alcohol como el de drogas a quienes manejan por las calles neuquinas. El proyecto del MPN busca recuperar los gastos que ocasionan los conductores alcoholizados y volcarlos en el sistema público de salud. Rodolfo Garavaglia

La iniciativa pertenece al legislador Gerardo Gutiérrez (MPN) y fija que el conductor debe reintegrar el costo que genere tanto su atención en el Sistema Público de Salud como la de los demás damnificados que intervienen en el siniestro vial. Al respecto, el diputado señaló que el objetivo que persigue la norma es generar mayor conciencia en cuanto al respeto de la seguridad vial por parte de los conductores.

El proyecto tiene por objetivo seguir concientizando y ayudar a que mermen los siniestros viales, principalmente como consecuencia del consumo de alcohol o de estupefacientes al conducir", comentó el legislador.

Durante el debate, Sandra Torres, presidenta de Bien Argentino, manifestó que la ley busca bajar los elevados índices de mortalidad por accidentes de tránsito y generar conciencia respecto a la peligrosidad que significa conducir en estado de ebriedad.

El fin de semana se detectaron 18 conductores alcoholizados.

A su turno, Marcelo Barberis, vicepresidente de la fundación Empatía, añadió que la labor de concientización que realizan las organizaciones civiles no obtiene buenos resultados “si el Estado no se involucra y empieza a poner límites”.

Por su parte, Fabiana Marillán, presidenta de Estrellas Amarillas, advirtió que la siniestralidad vial es un problema recurrente para el sistema público de Salud, ya que debe derivar recursos humanos y presupuestarios para su atención.

En otro orden, el cuerpo votó el dictamen que establece un sistema de trazabilidad para medicamentos e insumos para garantizar estándares de seguridad, calidad, eficacia y eficiencia de dichos productos, desde su fabricación hasta su dispensación final al paciente.

.El proyecto también incluye otras irregularidades graves al volante, como cruzar un semáforo en rojo y el exceso de velocidad.

Las organizaciones que participaron de la elaboración del proyecto son Bien Argentino, Estrellas Amarillas y Empatía.

"Las compañías de seguro no se hacen cargo en caso de que el siniestro vial sea consecuencia del alcohol o del consumo de estupefacientes", reiteró el legislador.

Conductores alcoholizados, sin obra social

Si la persona tiene obra social, los gastos deberían ser absorbidos por la misma. Por lo tanto, la iniciativa que avanza en el recinto de la legislatura provincial apunta a los conductores que no tienen cobertura y luego de incurrir en una falta grave, como tomar alcohol, protagonizan un accidente y requieren atención médica en un centro de salud público.

"Esto es para los casos que no tienen obra social y que, por esta razón, los gastos no son contemplados por los seguros. Allí el que paga la atención somos todos los ciudadanos y ciudadanas. De ahí es que es surge este proyecto de ley que es innovador, no existe otro en el país", remarcó el legislador provincial por el MPN.

También destacó el espíritu participativo que tuvo la iniciativa al incorporar al debate el aporte de algunas organizaciones no gubernamentales.

Los fundamentos de la iniciativa son claros, en tanto el consumo de alcohol y de estupefacientes está presente en una gran cantidad de siniestros viales, incluso donde muchas veces las personas terminan falleciendo.