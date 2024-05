Neuquén: proponen penas más duras para los conductores alcoholizados

Uno de los diputados involucrado en el proyecto es Gerardo Gutiérrez, del MPN, quien en declaraciones radiales recordó que los seguros de auto no cubren situaciones en las que interviene el alcohol. "El proyecto tiene por objetivo seguir concientizando y ayudar a que mermen los siniestros viales, principalmente como consecuencia del consumo de alcohol o de estupefacientes al conducir ", comentó.

Incluyó otras irregularidades graves al volante como cruzar un semáforo en rojo y el exceso de velocidad.

En estos casos, si el proyecto se convierte en ley, los conductores que sean considerados culpables en un siniestro vial y que asimismo requieran atención en el sistema público de salud como consecuencia de su accionar, luego se hagan cargo de los costos que ocasionó.

Por dar un ejemplo, el diputado mencionó que una noche de internación en una cama común de un establecimiento asistencial público cuesta alrededor de 150 mil pesos. "En una unidad de terapia intensiva (UTI) estamos hablando de 400.000 pesos la noche. Entonces, lo que se busca con esto es que se haga cargo de este gasto para fortalecer el sistema público de salud, pero también para que parte de ese dinero que se recupera, un 10%, sea destinado a las capacitaciones que tendrá que hacer esta persona que incurrió en una falta grave. Y otro 10% vaya a las organizaciones no gubernamentales que tanto hacen por esto", explicó Gutiérrez.

Las organizaciones que participaron de la elaboración del proyectos son Bien Argentino, Estrellas Amarillas y Empatía.

Conductores alcoholizados, sin obra social

Si la persona tiene obra social, los gastos deberían ser absorbidos por la misma. Por lo tanto, la iniciativa que avanza en el recinto de la legislatura provincial apunta a los conductores que no tienen cobertura y luego de incurrir en una falta grave, como tomar alcohol, protagonizan un accidente y requieren atención médica en un centro de salud público.

"Esto es para los casos que no tienen obra social y que por esta razón, los gastos no son contemplados por los seguros. Allí el que paga la atención somos todos los ciudadanos y ciudadanas. De ahí es que es surge este proyecto de ley que es innovador, no existe otro en el país", remarcó el legislador provincial por el MPN.

También destacó el espíritu participativo que tuvo la iniciativa al incorporar al debate el aporte de algunas organizaciones no gubernamentales.

Los fundamentos de la iniciativa son claros, en tanto el consumo de alcohol y de estupefacientes está presente en una gran cantidad de siniestros viales, incluso donde muchas veces las personas terminan falleciendo.