Nación se opone al pedido de Neuquén y Río Negro de provincializar las rutas de Vaca Muerta

"Eso no va a pasar", indicó un legislador libertario por ese medio en cuanto a si la administración de Javier Milei autorizaría el traspaso de las rutas nacionales 22 y 151 a las provincias de Neuquén y Río Negro. "Vialidad Nacional está elaborando un esquema distinto para incentivar la inversión en esas rutas", agregó la fuente a Econojournal.

vialidad nacional reparacion ruta 22.jpg

El ministro de Obras Públicas de Río Negro, Alejandro Echarren, ya había adelantado la postura de Nación frente al pedido. "Han dicho que no nos darán la administración, entonces estamos tratando que se retomen las obras y que se terminen", señaló el funcionario rionegrino.

"No es tarea sencilla renegociar los contratos con las empresas que quedaron en realizar las obras de la Ruta Nacional 22. Una obra que tiene más de 15 años no es fácil de resolver y las empresas no están en buenas condiciones financieras, más allá de la voluntad que se tenga de reactivación, no va a ser una cuestión sencilla", advirtió en declaraciones a FM La Súper.

"Cuando Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa plantearon el control de las rutas nacionales hubo un no de Nación. Porque la relación contractual con las empresas constructoras la tiene el gobierno nacional. Esperamos por el bien de los rionegrinos que se reinicien las obras de la Ruta 22 que hoy es de un peligro extremo", manifestó Echarren.

Centenario 02-10-2019 Rutas de Vaca Muerta Ruta 7 ---.jpg Julio Giménez

El ministro rionegrino consideró que la situación de colapso de la Ruta 22 en la región no es pasajera, sino que incluso se agravará por el desarrollo económico. "El crecimiento del Alto Valle a partir de la actividad petrolera hace que esté colapsada. Y eso nos deja en una posición incómoda porque nos empieza a destruir las rutas provinciales, como la 65, que no tenía tanto movimiento", manifestó.

Otras alternativas para financiar las rutas

Ante la falta de acompañamiento del Estado Nacional, el gobierno de Neuquén apeló a otras alternativas para un ambicioso plan de pavimentación, que apunta a generar 600 kilómetros de rutas en la provincia. En su balance de gestión del 2024, Figueroa detalló los avances que se dieron en la obtención de créditos por parte de organismos internacionales, como la CAF o el BID, así como las alianzas con empresas petroleras para reconstruir o pavimentar caminos.

En noviembre de 2024, y a partir de un histórico convenio con la petrolera de mayoría estatal YPF, el mandatario provincial anunció la pavimentación de la ruta 7, para conectar el norte de la provincia con la zona centro y la Confluencia.

Marin y Rolo - Asfalto para Ruta.mp4

Las rutas que rodean a Vaca Muerta son casi todas provinciales, más allá del financiamiento que reciban, en donde Vialidad Nacional no intervino aún y son la 7, 8, 5, 6, 17 y 1.

No obstante, el entonces ministro de Infraestructura, Rubén Etcheverry, había explicado el año pasado que “por un convenio de ya más de 10 años, es responsable del tramo de ruta 7 entre Centenario y la rotonda con ruta 51 (subida Vista Alegre)” que es el problema que hoy es visible en la provincia de Neuquén, camino a Vaca Muerta.

“Si bien está incompleta tiene un importante avance. Es una Ruta sobre la cual estamos analizando declarar la emergencia vial por la falta de señalización y accidentes que ocurren a diario”, había indicado.