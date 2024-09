Nación no cederá el control de la Ruta 22 a Río Negro y Neuquén

El Gobierno rionegrino no tuvo éxito en el pedido de cesión de rutas. Ahora, exige que se reactiven las obras y advierte que "no es tarea sencilla".

El ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro confirmó que la gestión del presidente Javier Milei no les dará la administración de las rutas nacionales, tal como lo pidieron los gobiernos de Río Negro y Neuquén al cuestionar el estado de los caminos y la suspensión de las obras. "Han dicho que no nos darán la administración, entonces estamos tratando que se retomen las obras y que se terminen" , señaló el funcionario rionegrino.

El titular de Obras y Servicios Públicos en Río Negro sostuvo que la situación de la Ruta 22 es compleja, por los años que lleva el proyecto inconcluso y el escenario económico actual. "No es tarea sencilla renegociar los contratos con las empresas que quedaron en realizar las obras de la Ruta Nacional 22. Una obra que tiene más de 15 años no es fácil de resolver y las empresas no están en buenas condiciones financieras, más allá de la voluntad que se tenga de reactivación, no va a ser una cuestión sencilla", advirtió en declaraciones a FM La Súper.