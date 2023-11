Nahuelito, el monstruo que cada tanto se deja ver en la superficie del lago

Apareció el Nahuelito

Lo cierto es que no es la primera vez que se comparten imágenes, y seguramente no será la última. Ya en el 2006 también se dieron a conocer fotos del Nahuelito. “No es un tronco de formas caprichosas. No es una ola. El Nahuelito mostró la cara. Lago Nahuel Huapi, sábado 15 de abril, 8 horas. No doy mis datos para evitarme futuras molestias”, fue la esquela que acompañaba las fotos que dejó en un medio de Bariloche.

En vísperas de la pandemia que dejó paralizado a todo el mundo, también se registró un avistaje. En la oportunidad, dos hombres, que se encontraban pescando en el Nahuel Huapí, en la zona de puerto Elma de Villa La Angostura, aseguraron haber visto una supuesta criatura acuática que viviría en las profundidades del lago.

"Se ven aletas, me parece”, relató en su momento uno de los navegantes durante los primeros instantes. El desplazamiento se hace constante y la distorsión en el agua se prolonga. “No sé qué es pero parece algo muy grande, sigue pasando ”, indicó. Y agregó: “yo llegué a ver hasta tres aletas salidas para afuera”. Y agregó: “Algo va pasando…. da miedo".

En febrero de 2020 una pareja quedó atónica por el extraño movimiento en el lago cuando estaban en la costa de Villa La Angostura. Tras captar algunas imágenes y mostrarlas en el pueblo algunas personas trataron de buscar una explicación lógica. “Me dijeron que son unas mantarrayas nadando en grupo y que debe de haber sido eso lo que vi. Pero a mí no me jodan, nunca vimos una mantarraya en el lago. Por eso yo voy a seguir diciendo que vi al Nahuelito. Porque entre explicaciones lógicas, pero poco estudiadas y criaturas mitológicas, escojo creer en lo segundo”, escribió en sus redes sociales la periodista Melisa Reinhold.

La creencia de un monstruo marino de la era de los dinosaurios que habita el extenso Nahuel Huapi continúa más vigente que nunca, a pesar de que nunca se pudo comprobar su existencia de forma fehaciente.