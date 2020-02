¿Retrataron al Nahuelito en Villa La Angostura?

“Dicen que es grande, que es gigante. Un monstruo milenario que habita en las aguas profundas de deshielo. Nadie sabe bien qué come, qué es o por qué a veces (y solo a veces) se muestra cuando hay poca gente atenta mirando al lago. Y aunque durante mucho tiempo fui escéptica, hoy doy fe de que el Nahuelito existe”, arrancó su publicación Melisa Reinhold.

Embed

La joven explicó que se encontraban en una de las playas del lago junto a su novio. “Ya era el atardecer y estábamos solos en la costa. Él, leía; yo, lo molestaba sacándole fotos. Por eso, cuando el ruido del agua moverse sonó (¿fue una trucha saltar?), instintivamente miramos hacia el lugar. El lago planchado comenzó a tener un oleaje extraño. Una sola ola entre tanta calma comenzó a alzarse a toda velocidad, con una sombra negra coronando el recorrido. Me emocioné. Como tenía la cámara en mano, logré rápido fotografiar el momento, antes de que el monstruo se asuste con mi lente de gran alcance y vuelva a sumergirse en el Nahuel Huapi. Fueron segundos, acaso diez, pero que quedaron inmortalizados en la fotografía de un ser casi invisible”, continúa el relato de la joven.

Nahuelito.jpg

“Con Tobias nos miramos. Sin dar crédito a nuestros ojos le hicimos zoom a la foto. Con píxeles borrosos, típico de los momentos desesperados, vemos la forma de un ojo negro, de un pez con fama de dinosaurio. Fue el Nahuelito, no hay más dudas. Al día siguiente, cuando llegué al pueblo y mostré la foto, me miraron sorprendidos y me dijeron que había captado al cuero. Me dijeron que son unas mantarrayas nadando en grupo y que debe de haber sido eso lo que vi. Pero a mí no me jodan, nunca vimos una mantarraya en el lago. Por eso yo voy a seguir diciendo que vi al Nahuelito. Porque entre explicaciones lógicas, pero poco estudiadas y criaturas mitológicas, escojo creer en lo segundo”, cerró su escrito.

LEÉ MÁS

¿Es el Nahuelito? Una extraña figura fue vista en el Nahuel Huapi