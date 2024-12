Navidad feliz: volvió el carnicero que regala cerdo a los jubilados

Un carnicero de El Bajo neuquino, conmovido por las dificultades que afrontan muchos de sus clientes que son jubilados y a quienes no les alcanza el dinero, anunció la entrega de 400 kilos de carne de cerdo gratis . Desde este jueves y hasta el lunes 23 va entregar dos kilos de chuleta de cerdo para cada jubilado que cobre la mínima y que se acerque a su local.

"El otro día llegó un jubilado a la carnicería que me contó que andaba mal y tenía los ojos llenos de lágrimas. Se separó hace años y no tiene relación con su familia y aunque cobra una jubilación mínima de 280 mil pesos no le alcanzaba para vivir", se lamentó el carnicero.