Navidad y Año Nuevo: ¿cuánto saldrá el tradicional chivito neuquino?

Natalia Fuentealba, integrante de la entidad que se ocupa de la distribución de los animales mediante el contacto directo con el productor, dijo en diálogo con LU5 que en diciembre comenzarán a vender los chivitos para fin de año. Aunque aún no están definidos los precios, estiman que el valor ronde los 30 mil pesos.

“Hoy no se puede decir un precio porque no hay nada cerrado aún y no sabemos cuanto va a costar la faena de un chivito”, aseguró Fuentealba, teniendo en cuenta la incertidumbre económica que atraviesa el país en un contexto de transición y de cara a un proyecto dolarizador.