Neuquén avanza con una obra clave que transformará el tránsito del oeste

La Municipalidad de Neuquén ejecuta una obra vial clave , en el barrio San Lorenzo, que transforma la conectividad del oeste de la ciudad. De esta manera mejoraría de manera estructural la circulación en uno de los sectores de mayor crecimiento urbano.

La intervención se desarrolla sobre el entorno de la avenida Necochea y consolida su vínculo con la calle Crouzeilles a través de la arteria República de Italia, "para seguir construyendo la ciudad de los 15 minutos”, precisó el intendente Mariano Gaido.

La subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, describió que “esta es una obra netamente de conectividad” y señaló que se ejecuta en un punto estratégico del oeste.

“Estamos al lado de la calle Necochea, una de las troncales fundamentales en el oeste. A mi espalda tenemos el Paseo Pastor Pluis y a la derecha la laguna San Lorenzo”, detalló para ubicar el sector donde se realizan los trabajos.

La obra consiste en la construcción de una rotonda que permite reorganizar el tránsito y eliminar maniobras riesgosas. Bruno señaló que “el giro a la izquierda sobre calle Necochea complica con la cantidad de flujo de tránsito que tenemos”, y explicó que la solución es “hacer esta rotonda, que es la que estamos trabajando ahora”.

El nuevo esquema de circulación redefine el modo de atravesar el oeste de la ciudad. “Venimos por Necochea, si tenemos que ir hacia Crouzeilles o hacia más al oeste de nuestra ciudad, vamos a bajar, retomamos en esta rotonda y de aquí salimos perpendicular a Necochea hacia Crouzeilles”, describió la funcionaria.

Los plazos y la inversión

De esta manera, la conexión entre ambas troncales se ordena a través de la calle República de Italia, reduciendo conflictos y mejorando la fluidez vehicular. La intervención tiene un plazo estimado de dos meses y contempla una inversión de 200 millones de pesos.

La obra forma parte de una planificación integral de movilidad. “En lo que es el plan de conectividad general de la ciudad, sabemos cuáles son los puntos críticos que vamos a tener. Cuando Necochea se terminó y se habilitó, este comenzó a ser un punto crítico y a partir de ahí hacemos las obras que complementan las grandes troncales que tenemos en la ciudad.”, explicó Bruno.

El proyecto

Además de la rotonda, el proyecto incluye infraestructura hidráulica y pavimento. República de Italia cuenta con “un pluvial muy grande que colecta toda el agua de la calle El Trébol, que está más bajo que el nivel del canal de Necochea”, detalló la subsecretaria.

Una vez finalizada esa etapa, se avanzará con el pavimento del sector del Trébol y de República de Italia, completando una intervención integral que mejorará el tránsito, drenaje y accesibilidad.

La obra se inscribe dentro del Plan Orgullo Neuquino y se financia con recursos propios del municipio. “Es una obra que complementa una gran avenida como Necochea que inauguramos y que tiene que ver con la conectividad del oeste de la ciudad”, afirmó Bruno, y destacó que se trata de “200 millones de pesos, superávit de la ciudad”.

Remarcó que estas intervenciones se distribuyen de manera equilibrada en toda la capital. “Todos los barrios de la ciudad tenemos obras esenciales y fundamentales, con conectividades como las que estamos viendo hoy, 20 avenidas y una infraestructura importante destinada al bienestar de los vecinos”, concluyó.