Neuquén cerró el 2025 con una cifra histórica de habilitaciones comerciales: ya hay 14.100 negocios en la ciudad

Desde la Municipalidad destacaron el crecimiento en las habilitaciones comerciales. Los rubros más populares son alimentos, gastronomía e indumentaria.

El año 2025 cerró con un récord para el comercio de Neuquén capita l. En el plazo de un año, se otorgaron 1.174 nuevas licencias comerciales, una cifra histórica que contribuye a consolidar el panorama de la ciudad, con un total de 14.100 comercios activos.

Los datos surgen del balance 2025 de la subsecretaría de Comercio de la Municipalidad de Neuquén , que muestran una dinámica favorable del sector y el impacto de las políticas públicas impulsadas por la gestión municipal.

Este crecimiento representa un incremento del 19% en comparación con el mismo período de 2024, y un aumento consolidado del 40 % desde el año 2020, una vez consideradas las altas y las bajas.

Comercios (2)

Al respecto, la subsecretaria de Comercio, Gabriela Cagol, destacó que “el balance es muy positivo, hemos alcanzado un récord histórico de nuevas habilitaciones, con casi 1.200 nuevos comercios en la ciudad”.

En ese sentido, explicó que “entendemos que esta suba significativa se debe al crecimiento de la ciudad y el acompañamiento que hicimos con la implementación del programa Habilita Gratis, impulsado por el intendente Mariano Gaido desde noviembre del año pasado”.

La funcionaria precisó que, a través de esta iniciativa, 1.300 comercios accedieron a los beneficios del programa, que busca facilitar la apertura y regularización de emprendimientos comerciales.

habilita gratis.png

En detalle, el programa Habilita Gratis contempla habilitaciones sin costo, inspecciones gratuitas, habilitaciones bromatológicas, carnet de manipulación de alimentos, habilitación de vehículos y la eximición del pago de la licencia comercial durante los primeros seis meses. “Estas medidas permiten acompañar especialmente a los pequeños y medianos comercios, eliminando barreras económicas y promoviendo la formalización”, remarcó la subsecretaria.

En cuanto a las bajas comerciales, el informe también arroja resultados alentadores. Cagol explicó que “venimos registrando una curva decreciente en los últimos años”, lo que permite observar una mayor estabilidad del sector consolidando el crecimiento general del entramado comercial de la ciudad.

centro compras bajo.jpg

El documento además analiza la distribución de los rubros comerciales, donde se posiciona en primer lugar la venta de productos alimenticios, que representa el 24 % del total. Este segmento incluye comercios de proximidad como despensas, verdulerías, panaderías y carnicerías. En segundo lugar, se ubica el sector gastronómico, con un 13 %, que abarca restaurantes, rotiserías y heladerías, mientras que en tercer lugar se encuentra la venta de artículos de vestir e indumentaria, con un 11%.

Finalmente, el informe destaca que estos comercios se encuentran distribuidos en distintos puntos de la ciudad, con un fuerte incremento de los comercios de proximidad en la zona oeste, consolidando un modelo de desarrollo comercial más cercano a los barrios y a las necesidades de las y los vecinos de Neuquén.